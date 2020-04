Nicolás Lapentti: “La décision de Roland Garros était une erreur”

L’ancien joueur de tennis équatorien Nicolas Lapentti Il a été l’un des joueurs sud-américains les plus aimés du circuit par la grande majorité des joueurs et des fans de tennis. Actuellement en Équateur confiné par le coronavirus, l’ancien joueur de tennis dans une interview avec l’agence EFE apprécie ce que signifie être sans tennis pendant si longtemps. De plus, il considère que l’US Open ne doit pas être joué vu la situation actuelle à New York, actuellement déclarée comme l’épicentre de la pandémie.

De nombreux experts du tennis ont conclu que cette pause tennis était bonne pour les joueurs de tennis qui n’étaient pas dans leur meilleur moment de tennis ou qui souffraient d’un problème physique comme Roger Federer, qui avait décidé de ne pas réapparaître sur le circuit jusqu’au tour de gazon, ce que Lapentti nie: “Je pense que cette pause dans le tennis ne profite ni ne nuit à personne. Tout le monde est dans les mêmes conditions. On ne sait toujours pas quand le circuit reviendra et jusqu’à ce que cela se produise, Nous ne saurons pas qui a le plus profité et qui a le plus souffert. Mais en ce moment, tout le monde est dans les mêmes conditions. “

Deux joueurs qui, peut-être en raison de leur âge, sont dans la phase finale de leur carrière, cette pause a fait que nous ne pouvons pas profiter de leurs derniers matchs en tant que joueur de tennis professionnel. Ce sont les cas de Serena Williams et Roger Federer, deux des plus grandes légendes du tennis professionnel et qui, avec une certitude totale, ont encore quelques années au plus haut niveau du tennis: “Plus le temps passe, des joueurs de tennis comme Federer ou Serena vieillissent et donc Nous avons moins de temps pour en profiter. Actuellement, ils ne souffrent d’aucun type d’usure en raison de ne pas avoir de tennis. Ce sera plus une question mentale de savoir s’ils veulent rester actifs plus longtemps et pouvoir continuer à concourir à un niveau élevé “.

Y aura-t-il du tennis le reste de l’année? Beaucoup de gens pensent que le circuit ne reprendra pas avant l’année prochaine, lorsque la situation due au coronavirus est plus maîtrisée et que les joueurs et les fans de tennis ne risquent pas de tomber malades: “Je pense que le tennis ne devrait pas reprendre avant la situation est plus contrôlée. Nous ne savons pas quand cela se produira. Au début, on parlait de juin, après juillet et je pense honnêtement que jusqu’à l’US Open, je ne pense pas que nous puissions voir le tennis. Ensuite, il n’y aurait que quelques mois pour jouer des tournois, donc Je pense que la chose la plus probable est que absolument rien ne sera joué cette saison “, a déclaré l’ancien top dix.

La décision prise par Roland Garros de reporter son tournoi à la fin du mois de septembre continue d’être un sujet très discuté parmi les experts en la matière. Nicolás Lapenti est également contre la décision prise: “Je suis en désaccord avec la décision prise par Roland Garros sans avoir écouté d’autres organisations telles que l’ATP, l’ITF et surtout les joueurs de tennis. Il m’a semblé qu’il avait pris une décision quelque peu égoïste. Il a directement publié une déclaration avec la résolution, ce qui était très surprenant pour tout le monde. C’était certainement une erreur. “

Nicolás Lapentti doute que l’US Open 2020 soit contesté vu la situation que traversent actuellement les États-Unis, dépassant les 2000 morts par jour en raison de cette pandémie: “Je pense que l’US Open ne doit pas être joué. En plus du fait que les installations de Flushing Meadows sont actuellement utilisées comme hôpital ou centre d’approvisionnement, je pense que les joueurs de tennis ne pouvaient pas être prêts pour cette époque, et maintenant New York est l’épicentre de la pandémie et en toute sécurité le risque de contagion est encore plus grand pour tous les joueurs et managers de tennis. “

Pour finir, l’ancien joueur équatorien était impuissant à cause de la situation qu’il traverse et ne pouvant rien faire pour y remédier: “J’ai l’impuissance de vouloir aider et de faire quelque chose et de ne rien pouvoir faire. La seule façon dont je dois Aider, c’est comme si chacun restait à la maison et attendait la bonne nouvelle. Chacun voit ce qui se passe dans sa ville et dans les environs non seulement de son pays, mais du monde entier. J’ai dit que je ressentais une grande impuissance à ne pouvoir rien faire pour aider “, a-t-il conclu.

