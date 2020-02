Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent leur deuxième titre à Rotterdam

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté leur deuxième titre à Rotterdam après avoir battu les qualifiés Henri Kontinen et Jan-Lennard Struff en finale de double cette année lors du tournoi. Mahut et Herbert, qui ont fait tout le chemin à Rotterdam il y a deux ans, n’ont pas défendu leur titre l’année dernière mais sont revenus au tournoi cette année et ont devancé Kontinen et Struff 7-5 (5) 4-6 10-7 à tout gagner à nouveau.

Les Français ont fait une première pause dans un premier set mais ont ensuite sauvé trois points de set consécutifs lors du 10e match avant de réaliser leur premier set set dans le tie-break pour remporter une première manche serrée. Kontinen et Struff ont battu Herbert et Mahut dans le match d’ouverture du deuxième set et n’ont jamais été confrontés à un point de rupture pour forcer un décideur, mais ils n’ont pas réussi à remporter une victoire de retour alors que les Français réalisaient leur premier point de championnat lors du bris d’égalité.

Ailleurs, Dominic Inglot et Aisam-Ul-Haq Qureshi ont tout gagné à l’Open de New York, tandis que Marcel Granollers et Horacio Zeballos ont tout fait à Buenos Aires. Les fans de New York espéraient voir un duo local tout gagner, mais cela ne s’est pas produit car Inglot et Qureshi ont devancé les Américains Steve Johnson et Reilly Opelka 7-6 (5) 7-6 (6) pour gagner leur première équipe. Titre.

Johnson et Opelka se sont remis d’une panne dans le premier set et ont même sauvé trois points de set consécutifs dans le tie-break, mais n’ont toujours pas pu voler l’ouvreur alors qu’Inglot et Qureshi ont réalisé leur quatrième set pour pointer pour gagner une ouverture serrée.

Johnson et Opelka ont ensuite récupéré deux fois après une panne dans le deuxième set, mais Inglot et Qureshi ont une fois de plus gardé leur concentration alors qu’ils faisaient leur travail lors du tie-break pour sceller le titre. Pendant ce temps, à Buenos Aires, Granollers et Zeballos n’ont finalement pas payé le prix pour avoir soufflé autant d’occasions, car les meilleures têtes de série étaient en hausse d’un set et ont eu une pause dans le deuxième set, mais même cela ne leur a pas suffi pour réclamer une quinte victoire sur Guillermo Duran et Juan Ignacio Londero.

Granollers et Zeballos ont encore compliqué les choses lors du bris d’égalité, mais tout s’est bien terminé pour eux, car ils ont enregistré trois balles de match dans le troisième set avant de convertir leur sixième balle de match pour sceller une victoire 6-4 5-7 18-16 en une heure et 46 minutes de jeu.