Nicolas Massu explique pourquoi Rafael Nadal et Dominic Thiem «produisent de grands matchs»

Nicolas Massu, qui travaille avec Dominic Thiem depuis février 2019, a félicité l’Autrichien et Rafael Nadal avant leur affrontement en quart de finale de l’Open d’Australie 2020, dans une interview accordée à ATPTour.com.

“[Rafael Nadal and Dominic Thiem] sont parmi les trois ou quatre joueurs les plus intenses, c’est sûr. Quelqu’un d’autre peut avoir une intensité similaire, mais différente en même temps parce que son jeu est un peu plus libre.

Si nous parlons de l’intensité avec laquelle le ballon revient … L’autre jour, ils se sont entraînés à la Rod Laver Arena et tous deux produisaient une vitesse de balle spectaculaire, la façon dont le ballon se déplaçait d’un côté à l’autre.

C’est pourquoi quand ils se rencontrent, ils ont tendance à produire de grands matchs, car ils sont très solides », a déclaré le Chilien, qui a fini par avoir raison, alors que Thiem l’emportait sur Nadal dans une bataille féroce avec le score final de 7-6 (3). 7-6 (4) 4-6 7-6 (6).

Massu a également partagé quelques détails concernant la pré-saison de Thiem: «Il a eu une bonne pré-saison. Vingt et un jours à Miami et près de deux semaines sur la Gold Coast. À Miami, nous avons travaillé dur sur le fitness. C’est une très bonne ville pour la pré-saison à cause du temps à cette époque de l’année, et il y avait aussi beaucoup de joueurs.

Ensuite, sur la Gold Coast, nous avons mis davantage l’accent sur le tennis ». «Les deux joueurs que nous avons choisis pour la pré-saison étaient très bons. Nous sommes arrivés en Australie le 20 décembre, nous sommes ici depuis cinq ou six semaines. Dominic voulait le faire comme ça cette saison et ça a été bien jusqu’à présent », a ajouté l’ancien numéro 9 mondial.