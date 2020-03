Nicolás Massú: “Gagner Indian Wells a été un tournant pour Dominique”

L’entraîneur de Dominic Thiem, Nicolás Massú, a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a passé en revue le grand tournoi d’Indian Wells que son élève a organisé il y a tout juste un an, remportant ainsi son premier Masters 1000: “A Indian Wells, nous avons fait de petites choses qui ont marqué plus tard La différence. Gagner Indian Wells a été un tournant pour Dominic. De là, il a montré qu’en plus d’être un très bon joueur sur terre battue, sa performance sur dur était également excellente. Quand il m’a embauché, il m’a dit que l’un des ses objectifs étaient d’améliorer ses performances sur terrain dur et je pense qu’il y parvient progressivement. J’ai vécu des histoires incroyables avec Thiem, des victoires aux tournois en finale du Grand Chelem. Il va dans le bon sens “, a déclaré le Chilien.

