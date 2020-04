Nicolás Massú: “Thiem a beaucoup de talent”

En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, le tennis reste immobile. Afin de ne pas perdre ce bug, de nombreux joueurs de tennis et experts de ce sport font directement sur les réseaux sociaux pour discuter avec tous les fans. Après avoir vu chez ce dernier Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Andy Murray ou Rafael Nadal, entre autres, hier était Nicolás Massú celui qui a sauté sur scène. L’entraîneur de Dominic Thiem a parlé de toutes les nouvelles autour de lui et a exprimé son désir d’aider son élève à atteindre le numéro un mondial dans un avenir pas trop lointain. Il a également eu le temps de parler de la Coupe Davis et de ce que cela représentait pour lui de représenter le Chili aux Jeux olympiques.

Il veut emmener Dominic Thiem au sommet du tennis mondial: “Actuellement, il est à la troisième place du classement et il est l’un des joueurs les plus aptes du circuit. Dans ma tête, c’est de l’aider à progresser dans le tennis et à le porter au numéro un mondial. Dominic travaille comme un vrai champion et est que ses parents l’ont éduqué de cette manière. En plus d’être un bon joueur de tennis, c’est un garçon très aimé sur le circuit et qui a le bois d’un champion. “

Allez à Thiem avec un grand avenir: “Tout simplement ce que je veux, c’est que Thiem puisse réaliser son rêve. Ici, la figure importante est lui. Il a beaucoup de talent, il est un joueur exceptionnel et en plus d’être consolidé aujourd’hui, il est l’un des joueurs appelés à avoir un grand avenir. sur le circuit. Il a encore des choses à améliorer et en tant qu’entraîneur, je suis obligé de le faire progresser pour qu’il grandisse en tant que joueur de tennis. C’est la mentalité que nous avons en équipe. “

Massú a été l’architecte de l’un des meilleurs moments de tennis au Chili: “Je suis très heureux des succès remportés par le tennis chilien, avec des joueurs de haut niveau comme Nicolás Jarry ou Cristian Garín. Pouvoir être avec eux à Madrid la saison dernière après avoir été en troisième division il y a quelques années était très excitant. De très bonnes années arrivent pour le tennis chilien et nous devons en profiter. “

Son expérience de joueur de tennis professionnel aux Jeux Olympiques: “Se rendre aux Jeux olympiques est très compliqué. J’ai pu jouer à trois en tant que joueuse de tennis professionnelle, Athènes étant la dernière à le faire. Dans ce tournoi, j’ai pensé que je pouvais avoir une chance de faire quelque chose de génial. En gagnant des matchs, j’ai commencé à y croire et j’ai Je me sentais très bien sur la piste. Quand j’ai obtenu les deux médailles d’or, l’accueil au Chili était incroyable. Les gens sont descendus dans la rue pour nous remercier de nos performances. J’entends encore beaucoup de gens parler de moi à leurs enfants et en leur disant que j’ai réussi à remporter deux médailles d’or aux Jeux olympiques. “

