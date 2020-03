nième duel pour le sceptre du monde

Novak Djokovic ce lundi a étendu sa distance de 45 points sur Nadal dans le classement ATP que le Serbe continue de mener après les victoires respectives des tournois de Dubaï et d’Acapulco. La distance entre Djokovic et Nadal Il est passé de 325 à 370 points au classement ATP. «Nole», qui a ajouté 500 points à Dubaï après avoir battu Tsitsipas en finale, il a de nouveau été placé au-dessus de 10 000 points. Nadal, quant à lui, atteint 9 850 après avoir rejoint l’Open du Mexique pour la troisième fois de sa carrière laissant derrière lui les soucis des trois dernières éditions du tournoi.

La lutte pour le sceptre mondial du tennis est donc plus ouverte que jamais. Ou fermé, comme vous le voyez, car personne dans le circuit de tennis n’a ombragé ces deux colosses authentiques depuis des temps immémoriaux. La preuve est qu’entre Djokovic et Nadal Les huit derniers tournois du Grand Chelem disputés ont été distribués: cinq pour les Balkans (Wimbledon 2018, US Open, 2018, Australian Open 2019, Wimbledon 2019 et Australian Open 2020) et trois pour les Baléares (Roland Garros 2018, Roland Garros 2019 et US Open 2019). Roger Federer en Australie, en 2018, était le dernier homme capable d’éviter la victoire de l’un des deux dans une Grande.

LES COMPTES NADAL

Déjà la semaine prochaine, au Indian Wells Masters 1,000, Nadal Vous aurez la possibilité d’agresser le numéro un. A priori, cependant, cela semble compliqué, car alors que le manacorí défend 360 points en tant que demi-finaliste de l’année dernière, Djokovic Vous n’avez qu’à défendre les 45 points que vous avez gagnés en 2019 après être tombé au troisième tour du tournoi. Par conséquent, le seul scénario qui laisserait Nadal en tant que chef du circuit serait une victoire en Californie avec l’élimination de «Nole» avant les demi-finales

Au moment de ne pas atteindre le numéro un à Indian Wells, Nadal Il aura encore une nouvelle opportunité au Miami Masters (entre le 23 mars et le 5 avril), l’un des quelques 1000 Masters qui Rafa ne figure pas dans sa longue liste de gagnants et est désireux d’ajouter, comme il l’a reconnu à plusieurs reprises. Là, les Baléares ont l’avantage de ne pas défendre de points – le parcours précédent n’y a pas participé – tout en Djokovic doit défendre 90.

FEDERER, DANS L’HORIZON

En tout cas, la bataille pour le trône de fer du tennis s’annonce en 2020. Avec Dominic Thiem, troisième au classement ATP, avec 2 805 points Nadal et 3175 de Djokovic, il semble, oui, que cette campagne sera de nouveau une chose à deux.

Le soi-disant «Next Gen» formé par des joueurs de tennis tels que Medvedev, Tsitsipas ou posséder Thiem ne finit pas de faire le pas en avant nécessaire pour renverser les deux vieux rockers du circuit et le troisième en désaccord, Roger Federer, Wimbledon n’est attendu qu’après la chirurgie en raison de la douleur au genou droit.

Le défi pour Nadal et Djokovic Ce parcours atteindra les 20 Grands Chelems que les trésors suisses. Rafa, qui ajoute 19, a le record avec Roland Garros tourné au coin de la rue et «Nole» on peut tout attendre, même s’il n’accumule «que» 17 après sa dernière victoire en Australie. Le pouls est servi.

