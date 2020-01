Nike contraint de changer de campagne publicitaire après le contrecoup des médias sociaux sur le Bushfire australien

Tennis – La société américaine de vêtements de sport Nike a été obligée de modifier sa nouvelle campagne publicitaire pour les tenues que ses joueuses de tennis porteront lors du prochain Open d’Australie à Melbourne après avoir reçu un contrecoup généralisé sur la campagne en relation avec la crise actuelle des feux de brousse en Australie.

Les publicités présentaient les images de la championne de l’US Open Bianca Andreescu, du Canada, dans un nouveau body mi-long, avec la légende: «Melbourne suit également les températures les plus chaudes des quatre majors du tennis. Avec une moyenne de plus de 100 degrés (37 degrés Celsius), la chaleur met les joueurs au défi et, à leur tour, les créateurs de vêtements de NikeCourt surpassent les conditions ardentes ».

Alors que Melbourne est connue pour avoir les conditions les plus chaudes parmi les quatre tournois du Grand Chelem et que les organisateurs ont également une politique de chaleur en place depuis plusieurs années, l’annonce a suscité plusieurs réponses sur les réseaux sociaux et a été jugée très inappropriée en raison de la crise des feux de brousse qui a frappé actuellement le pays dans lequel 24 personnes et plus de 500 millions d’animaux sont morts, tandis que plusieurs milliers de personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons.

La campagne a maintenant été modifiée pour remplacer «conditions enflammées» par l’expression neutre «garder les joueurs au frais». La collection Melbourne pour Nike devrait sortir le 13 janvier, une semaine avant le début de l’Open d’Australie.

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic a suggéré que les organisateurs pourraient devoir envisager de retarder le début du tournoi au cas où la crise persisterait et que les niveaux de fumée deviendraient très nocifs pour les joueurs. Pour l’instant, Tennis Australia a déclaré qu’il surveillerait la crise et les niveaux de fumée, mais n’anticipe pas de départ différé car il dispose de trois courts avec des toits rétractables.