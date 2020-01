Nike dévoile la tenue de l’Open d’Australie de Bianca Andreescu …

Bianca Andreescu, la n ° 5 du monde canadienne âgée de 19 ans, une élégante championne en titre de la jet-set de l’US Open du Canada et du Canada, est devenue un saphir dans la couronne pour les vêtements de sport basés aux États-Unis Nike Inc., qui vendredi, le 3 janvier 2019, avait dévoilé sa collection de vêtements pour les joueurs de l’open australien, tandis que le fabricant de vêtements de sport basé à Beaverton, en Oregon, semblait être le fer de lance de son Aus.

Projet ouvert avec Bianca Andreescu dans une tenue audacieuse et intrigante. En outre, Bianca, l’exotique drop-dead magnifique aussi jolie qu’une image, qui avait plusieurs armes à son arsenal tels que des coups plats coup droit, des tranches et des tours de tête lourds pour forcer son adversaire plus loin derrière la ligne de base, serait présentée avec une telle des couleurs chaudes et ravissantes qui imiteraient un été dans le sud du monde.

En dehors de cela, selon le site officiel du fabricant de vêtements de sport, Nike Inc. avait déjà révélé une collection fulgurante d’images délicieusement babélicieuses du glam de tennis de 19 ans, Bianca Andreescu, dans sa tenue pour l’Open d’Australie 2020 qui devait commencer d’ici le 20 janvier.

C’est ainsi que Bianca Andreescu, la charismatique luxuriante de Thornhill, n ° 5 mondiale de 19 ans avec un record de carrière de n ° 4, la pro féminine de tennis canadienne la mieux classée de l’histoire du classement WTA, comparaîtra à Melbourne.