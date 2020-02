Nikola Cacic et Mate Pavic remportent Montpellier en équipe

Le Serbe Nikola Cacic et Mate Pavic de Croatie ont fait leurs débuts en équipe de rêve à Montpellier après que les deux aient battu Dominic Inglot et Aisam-Ul-Haq Quresh en finale 6-4 4-6 (4) 10-4 pour lever le titre. Cacic, 29 ans et 26 ans, Pavic a raté trois points de rupture dans le troisième match du match, mais a tout de même remporté l’ouvreur après avoir revendiqué la seule pause de l’ouvreur deux matchs plus tard.

Inglot et Qureshi ont réalisé leur quatrième point de set du deuxième set pour forcer un décideur mais n’ont pas pu gagner une victoire de retour alors que Cacic et Pavic ont dominé le bris d’égalité pour sceller le titre. Cacic et Pavic ont fait une superbe démonstration de service en atteignant 10 as, en remportant 86% de leurs premiers points de service et en sauvant 4 sur 4 des chances de break de Inglot et Qureshi.

Ailleurs, les têtes de série n ° 3 Marcelo Demoliner et Matwe Middelkoop ont battu l’Argentin Leonardo Mayer et Andres Molteni 6-3 7-6 (4) pour se rendre à Cordoue. Mayer et Molteni ont sauvé deux points de rupture dans le quatrième match, mais n’ont pas pu faire les mêmes deux matchs plus tard, car Demoliner et Middelkoop ont réalisé leur quatrième pause pour gagner la seule pause du premier set.

Demoliner et Middelkoop ont pris un départ lent pour le deuxième set tie-break, mais ont ensuite remporté cinq points d’affilée pour surmonter un déficit de 4-2 tie-break et remporter leur deuxième titre d’équipe ATP. Demoliner et Middelkoop ont remporté 78 pour cent de leurs points de premier service, 82 pour cent de leurs points de deuxième service et ont sauvé 2 des 2 des points de rupture qu’ils ont rencontrés en un peu moins d’une heure et demie de jeu.

Pendant ce temps à Pune, le Suédois Andre Goransson et l’Indonésien Christopher Rungkat ont devancé Jonathan Erlich et Andrei Vasilevski 6-2 3-6 10-8 pour remporter leur premier titre d’équipe ATP. Après avoir perdu deux fois leur service dans le premier set, Erlich et Vasilevski ont réclamé une deuxième pause au début et ont conservé leur service pour forcer un décideur.

Cependant, la perte du deuxième set n’a pas affecté Goransson et Rungkat, qui ont remporté de gros moments clés du troisième set pour remporter une victoire serrée en une heure et 11 minutes de jeu.