Nikola Mektic et Barbora Krejcikova remportent le premier titre en équipe

Barbora Krejcikova et Nikola Mektic a remporté le titre de double mixte à l’Open d’Australie samedi. La paire classée cinquième a battu l’équipe américano-britannique de Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray 5-7, 6-4, 10-1, à une minute de la marque de minuit.

L’équipe tchéco-croate a bien démarré et a converti une pause précoce pour monter 2-0 dans le premier set. L’équipe non classée a continué à rôder pour retrouver sa pause et son ouverture est finalement arrivée dans le 10e match lorsque Mektic a servi pour le set.

De 4 à 5 dans le set pour décrocher le set à 7-5, Mattek-Sands et Murray ont remporté quatre matchs consécutifs pour prolonger leur avance. Cette avance a été étendue à cinq matchs lorsqu’ils ont commencé le deuxième set en remportant le match d’ouverture.

Le jeu de l’équipe la moins bien classée s’est encore une fois effondré dans le deuxième set et ils ont perdu deux pauses de service, pour suivre les cinquièmes têtes de série 2-5. Au service de Krejcikova lors du huitième match de la série, ils ont pu récupérer une interruption de service pour réduire leur déficit.

Au service de Mektic à 5-4, les têtes de série ont capturé le set sans se perdre davantage. Le tie-break du match était une affaire unilatérale comme le montre le tableau de bord. Mektic et Krejcikova ont frappé 28 gagnants contre Murray et Mattek-Sands sur 18.

Ils ont terminé le match avec 70 points contre les 58 de leurs adversaires. Krejcikova faisait une réapparition en finale du double mixte à Melbourne Park cette année, après avoir remporté le titre l’an dernier avec Rajeev Ram. Ce fut le premier titre de Mektic à un major. Ce fut aussi le premier titre majeur de Krejcikova et Mektic en équipe. Crédit photo: Aus Open Twitter