Nikolas confirme sa bonne forme

Il s’est terminé la semaine dernière sur les mêmes pistes et aujourd’hui Nikolas Sánchez Izquierdo (20 ans, n ° 414) a confirmé qu’il était à un excellent niveau de tennis. Il a pris la M15 du Caire (Egypte, CL) après avoir battu le Français Mathieu Perchicot dans les 7-6 finales 4) et 7-6 (3), avec un score serré plein de va-et-vient des deux joueurs. Troisième titre professionnel pour le joueur de tennis espagnol qui revient dans le Top 400 et dépasse sa meilleure marque personnelle. La semaine prochaine, il cherchera la double couronne égyptienne.

.