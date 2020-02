Impressionnant comment l’année a commencé l’espagnol Nikolas Sánchez (20 ans, n ° 375). Titre et finale du M15 du Caire et aujourd’hui deuxième titre du M15 de Palmanova (Majorque, CL). Il y est parvenu avec un retour notamment contre le français Jules Okala 4-6 6-2 6-2, dans un tournoi disputé à la Vilas Tennis Academy. Excellente forme pour débuter l’année et continuer à progresser dans le classement dans les semaines à venir.

