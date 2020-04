Nikolay Davydenko passe devant Rafael Nadal pour remporter le titre

Trois ans après avoir perdu cette épique finale de Miami face à Roger Federer alors qu’il était à deux sets à aimer et à deux points de la victoire, Rafael Nadal avait perdu un autre match de championnat en Floride, cette fois face à Nikolay Davydenko. Le 6 avril 2008, le Russe a renversé l’Espagnol 6-4, 6-2 en une heure et 31 minutes pour sa deuxième couronne du Masters 1000 et le premier du classement général pour les joueurs russes à Miami, se dirigeant vers la Floride en tant que quatrième tête de série et utilisant le tirage au sort favorable pour aller jusqu’au bout et décrocher le deuxième grand titre après Paris 2006.

Le 3e tête de série Novak Djokovic a subi une perte inattendue face à un qualifié Kevin Anderson au deuxième tour tandis que Davydenko a à peine échappé au même sort, battant Ernests Gulbis 3-6, 7-6, 7-6 en deux heures et 41 minutes pour le départ gagnant. .

Nikolay devait également venir d’un set down contre Simone Bolelli et Mario Ancic, jouant son meilleur tennis quand il en avait le plus besoin pour rester dans la compétition avant le triomphe 6-2, 6-1 sur Janko Tipsarevic qui l’a poussé à les demi-finales.

Là, il a évincé Andy Roddick 7-6, 6-2, s’installant dans un bon rythme au cours des deux derniers matches (Janko et Andy ne l’ont cassé que deux fois au total) et se dirigeant vers la finale, une étape indispensable après une médiocre La saison 2007 qui a suivi la stellaire 2006 où il était parmi les meilleurs joueurs du monde.

Rafael Nadal, 2e tête de série, est entré dans la quatrième demi-finale de la saison, ratant une chance de remporter le titre à Doha, Melbourne et Indian Wells et espérant changer cela à Miami, atteignant le match pour la deuxième fois.

Après trois victoires consécutives, Rafa a vaincu James Blake 3-6, 6-3, 6-1 pour atteindre les demi-finales où Tomas Berdych est tombé 7-6, 6-2, assurant la place dans une autre finale du Masters 1000 et chassant la foule notable il manquait.

Néanmoins, Davydenko s’est avéré trop fort, marquant la première victoire sur Rafa en trois matches et remportant le titre le plus important de sa carrière jusqu’à ce point. Malgré ces quelques pertes, Nikolay a été capable de battre Rafa sur dur et sur terre battue, poussant l’Espagnol aux limites lors de la Masters Cup 2006 et à Rome l’année prochaine, restant sur le terrain pendant trois heures et 39 minutes avant que Nadal ne s’impose en finale. .

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans cet affrontement à Miami, cependant, Nikolay contrôlant le rythme pour marquer le triomphe dominant et laisser Rafa les mains vides, perdant le service une seule fois et marquant quatre pauses pour se déplacer avec style sur la ligne d’arrivée.

Davydenko était l’un des rares joueurs à pouvoir supporter les échanges de base avec Rafa, couvrant magnifiquement le terrain et frappant la balle tôt pour enlever le chronométrage à Nadal et garder les points sur sa raquette. Le Russe a terminé le match avec plus de vainqueurs, moins d’erreurs non forcées et plus d’erreurs forcées qu’il a tirées de Rafa, détruisant le rival dans les rallyes de milieu de gamme pour forger une grande victoire et célébrer le titre.

Nadal a tenu à 15 dans le match d’ouverture de la rencontre avec un vainqueur du coup droit et Nikolay a répondu de la même manière, réalisant une excellente prise dans le deuxième match et forçant une erreur de Rafa pour assurer la première pause et se déplacer 2-1.

N ° mondial 2 a riposté à l’amour dans le quatrième match, ratant plus d’occasions à 3-2 et subissant une pause difficile à l’amour à 3-3, permettant à Nikolay d’ouvrir un avantage de 5-3 avec une retenue à l’amour après un gagnant de service. Servant pour le set dans le dixième match, Davydenko a saisi une autre prise confortable pour un 6-4 en 45 minutes, prenant de l’élan et espérant plus de la même chose dans le set numéro deux.

Nadal était dans une position très difficile lorsque son coup droit a atterri longtemps pour subir une pause dans le match d’ouverture du deuxième set, ne réussissant pas à gagner un point au retour dans les deux premiers matchs retour et se brisant à nouveau à 1-3 lorsque Nikolay a renvoyé un vainqueur du coup droit pour aller plus loin devant.

Servant pour le titre à 5-2, le Russe a décroché un coup droit en crosscourt pour sceller l’accord et mettre la main sur le trophée après une performance passionnante contre l’un des rivaux les plus féroces possibles.