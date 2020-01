Nikoloz Basilashvili peut-il choquer Rafael Nadal à la Coupe ATP?

Les Espagnols Rafael Nadal et Nikoloz Basilashvili, de Géorgie, s’affronteront pour la quatrième fois de leur carrière respective lors de leur rencontre samedi à l’ATP Cup à Perth. Nadal, 33 ans, a humilié Basilashvili, 27 ans, à deux reprises, mais le Géorgien a déployé de solides efforts contre le numéro un mondial.

1 dans leur réunion solitaire sur une surface non argileuse. Le numéro 26 mondial, Basilashvili, n’avait aucune chance contre Nadal sur terre battue alors que le record de 12 fois champion d’Open de France a remporté une victoire 6-0 6-1 6-0 à Roland Garros il y a trois ans et a également battu le Géorgien 6-1 6-0 au Rome Masters l’année dernière.

Leur seule rencontre sur une surface non argileuse a eu lieu à l’US Open en 2018, où le triple champion ATP Basilashvili s’est bien battu et a finalement échoué alors que l’Espagnol a gagné 6-3 6-3 6-7 (6) 6- 4. Basilashvili, qui a atteint le plus haut niveau de carrière de No.

16e au monde l’année dernière, aura pour objectif de lancer sa saison 2020 de la meilleure façon possible et de choquer le 19 fois champion du Grand Chelem. Le fait que les deux s’affrontent sur une surface dure devrait faciliter un peu la tâche de Basilashvili dans sa tentative de choquer Nadal, mais il serait encore extrêmement difficile de voir l’Espagnol ne pas livrer contre le Géorgien et commencer sa saison avec une perte.