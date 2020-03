Nishikori quitte Indian Wells et menace sa présence en Coupe Davis

Il est blessé depuis l’US Open et il semble que la reprise ne se passe pas de la meilleure façon. Kei Nishikori, touché par les blessures de ces derniers mois, est convoqué ce week-end pour contester la série de Coupe Davis entre le Japon et l’Équateur, qui serait son retour officiel devant les tribunaux six mois plus tard. Cependant, il y a quelques heures, son absence a été confirmée dans le prochain Indian Wells 1000 Masters, donc il n’y a actuellement rien de clair quand nous pouvons le voir en action. À tout moment, cela ne semble pas bon dans le paysage japonais.

Mises à jour ATP1000 IW

MD

OUT: Nishikori

DANS: Paul

SUIVANT: Sinner

QD

OUT: Paul

DANS: Gomez

SUIVANT: Marcora

