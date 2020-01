Nishikori reporte son retour sur les pistes

Kei Nishikori traînant toujours de graves problèmes physiques sous la forme d’une blessure au coude. Les Japonais ne pourront pas raccourcir les délais, ni même rencontrer les plus optimistes, et ont annoncé il y a quelques heures son absence à l’ATP 250 de New York qui se tiendra du 10 au 16 février. Le tournoi qui avait précédemment eu lieu à Memphis et qui avait déménagé à New York il y a quelques années a été disputé en plusieurs éditions par les Japonais, ayant atteint les demi-finales en 2018.

Mise à jour de New York:

OUT: Nishikori

DANS: Dzumhur

Suivant: Koepfer

– Mises à jour de la liste d’entrées (@EntryLists) 24 janvier 2020

