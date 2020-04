Niveau des attentes Roger Federer en 2021 avec 40 ans

Connaître l’opinion des anciens joueurs du monde du tennis mérite d’être pris en compte. Les paroles de Paolo Bertolucci encouragent la réflexion sur les questions d’actualité et sont propices à susciter un débat parmi tous les fans. Cet ex-joueur italien devenu champion de tournois comme Hambourg ou Barcelone, atteignant la 12e place du classement ATP en 1973 et champion de la Coupe Davis en 1976, a donné une longue interview recueillie par Ubitennis dans laquelle il réfléchit sur la menace du coronavirus sur le tennis mondial, le potentiel de Jannik Sinner et comment cela peut affecter Roger Federer.

-Annulation de Wimbledon: “La bonne décision a été prise, si l’épidémie continue de cette manière et qu’aucune solution concluante n’est trouvée, le tennis en souffrira beaucoup. Le fait que le circuit nécessite des déplacements permanents d’un endroit à l’autre est un gros problème et Je trouve difficile de choisir de jouer à huis clos. Je pense qu’il y a une forte probabilité qu’il ne soit pas joué tout au long de l’année, et il semble certainement irréaliste de penser que la tournée américaine se jouera sur un terrain dur. Cela me semble beaucoup plus faisable que l’activité reprend sur la tournée asiatique “, a déclaré un Bertolucci énergique dans ses affirmations et qu’il n’évite pas d’autres problèmes.

-Tsitsipas et les options de Thiem pour attaquer l’élite: “J’aime vraiment Shapovalov et Aliassime, mais je pense que les principaux atouts pour l’avenir sont Thiem et Tsitsipas. Le Grec peut gagner des titres sur n’importe quelle surface et Dominic accumule de l’expérience et progresse continuellement depuis des années. Ils sont tous très talentueux, mais l’important est de vérifier s’ils auront la capacité d’être cohérents dans le temps. Les blessures peuvent aussi marquer une carrière dans le tennis “, a expliqué un homme qui voulait faire référence de manière particulière à ses compatriotes: Jannik Sinner et Matteo Berrettini.

-Avenir du tennis italien: “Berrettini a bien fait cette pause, car il doit se remettre complètement de ses problèmes physiques. Il a beaucoup de points à défendre et je doute qu’il puisse répéter les résultats de l’année dernière, mais il est un grand joueur de tennis. Il est évident qu’il n’a pas atteint le sommet – 10 par hasard “, songea-t-il avant de parler du gros diamant brut de Bolzano. “Jannik est impressionnant. Je n’ai jamais vu un joueur de tennis italien atteindre ce niveau si jeune et ce qui est mieux, il a une énorme marge d’amélioration à bien des égards”, a-t-il déclaré avant de les énumérer. “Physiquement, il doit mûrir beaucoup, il doit augmenter le pourcentage des premiers services, être plus agressif et travailler le jeu sur le net. Je pense que cette pause l’aidera à voir beaucoup de tennis et à s’améliorer tactiquement”, a expliqué l’Italien avant de signaler. son pays comme candidat à la gloire de la Coupe Davis. “Il y a très peu de pays qui peuvent se vanter d’avoir de si bons joueurs. De plus, les doubles de Bolelli avec Fognini peuvent nous donner un bond de qualité définitif. Si tout le monde est en forme, nous serons favoris.”

-Federer Outlook pour 2021: “Je ne doute pas que Roger continuera à jouer l’année prochaine, mais nous devrons voir à quel niveau il le fait. Quand vous avez 32 ans, chaque saison de plus est un lourd fardeau et approcher les 40 ans est difficilement compatible avec la victoire de gros tournois.” Ce hiatus va réduire l’écart entre les jeunes et Big3, car même s’ils sont de grands champions, ils paieront pour les mois d’inactivité, et à un moment donné ils devront être surmontés “, a déclaré Paolo Bertolucci.

