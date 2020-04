Noah Rubin parmi les 20 personnes qui comptent dans le tennis

Le joueur de tennis américain Noah Rubin dit qu’il est honoré d’être mentionné dans la liste de L’Equipe des 20 personnes qui comptent dans le tennis. Rubin a posté un tweet dans lequel il dit: “Je tiens à remercier @lequipe pour l’honneur d’être même mentionné sur la même page que les 19 autres personnes qui” comptent le plus au tennis “.

Ce n’est pas pour se vanter mais montre l’effort que mon équipe et moi donnons au tennis. Je ne me sens pas digne mais promets de continuer à travailler jusqu’à ce que je le fasse … et depuis longtemps “Rubin est surtout connu pour son travail sur la série de tennis” Derrière la raquette “dans laquelle les joueurs de tennis ont raconté leurs difficultés dans leur vie sur et hors du circuit.

Il a également été très bruyant sur les difficultés des joueurs de rang inférieur ces derniers temps pendant la crise des feux de brousse ainsi que pendant l’arrêt actuel du tennis.

Ce n’est pas pour se vanter mais montre l’effort que mon équipe et moi donnons au tennis. Je ne me sens pas digne mais promets de continuer à travailler jusqu’à ce que je le fasse … et depuis longtemps pic.twitter.com/rmE1aKpawR – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 9 avril 2020

Les autres mentionnés dans la liste comprennent Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Craig Tiley, Billie Jean King, Tennis Agents, Andrea Gaudenzi, Steve Simon, Stacey Allaster, Sally Bolton, Arnaud Boetsch, Bernard Giudicelli, Andy Murray, Patrick Mouratoglou, Darren Cahill, John McEnroe, Larry Ellison et Ion Tiriac.