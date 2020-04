Noah Rubin partage ses réflexions sur l’exécution d’un didacticiel en ligne pour gagner de l’argent

Alors que de nombreux joueurs de tennis ont du mal à joindre les deux bouts pendant la fermeture du tennis, l’américain Noah Rubin, âgé de 24 ans, a eu une idée originale de gagner de l’argent pendant cette période. L’ancien champion junior de Wimbledon a parlé à la chaîne de tennis de son idée d’utiliser Internet pour offrir des tutoriels aux joueurs de tennis en herbe.

«J’avais cette idée depuis un certain temps et cette mise en quarantaine était le moment idéal pour la mettre en pratique. C’est la façon dont j’ai trouvé pour aider à changer la vie des gens grâce au tennis. J’ai posté sur Instagram, Twitter et Facebook. Et j’ai tout de suite reçu environ 50 demandes d’étudiants.

J’ai sélectionné 25 étudiants, nous nous sommes mis d’accord sur les prix et les choses se passent. “Rubin dit qu’il a facturé 30 $ à 35 $ par classe.” Je facture 30 $ à 35 $ par classe. Avant j’en donnais, mais maintenant est beaucoup moins cher.

Mes élèves m’envoient des vidéos pour exécuter les coups et je leur réponds avec des vidéos de moi corrigeant ce qui ne va pas. Si vous voulez un deuxième commentaire sur un certain coup, c’est encore 10 dollars. Ça a été très amusant et c’est un moyen de me garder connecté au tennis »Rubin est également responsable de la série« Behnd the Racquet »dans laquelle plusieurs joueurs mettent en évidence leur parcours et leurs difficultés au cours de leur carrière et de leur vie au tennis.

Rubin est actuellement classé n ° 225 dans le monde et a atteint le n ° 125 dans le passé.