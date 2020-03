Noah Rubin propose des cours de tennis privés à New York

Tennis – Alors que de nombreux joueurs se sont inquiétés des implications financières de leur inactivité pendant l’annulation de six semaines de la tournée de tennis, au moins un joueur de tennis a commencé à planifier quoi faire à ce sujet. La star du tennis américain Noah Rubin, bien connue pour sa série “ Derrière la raquette ”, a publié une mise à jour sur son compte Twitter en disant: “ Sera à New York pendant un certain temps.

Donner quelques leçons sélectionnées pendant cette période si quelqu’un est intéressé. Enquêtes sérieuses uniquement. Faites le moi savoir!’ Rubin, 24 ans, est un ancien champion junior de Wimbledon et un ancien champion national junior de l’USTA en simple et en double.

Depuis qu’il est devenu pro en 2015, il a remporté quatre titres ATP Challenger. Rubin a également documenté certaines de ses propres difficultés ainsi que celles d’autres joueurs au cours de la série Behind the Racquet, qui a une bonne audience parmi les fans de tennis.

Sera à New York pendant un certain temps. Donner quelques leçons sélectionnées pendant cette période si quelqu’un est intéressé. Enquêtes sérieuses uniquement. Faites le moi savoir! – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020

10k une heure pour vous – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020

Oui je peux!

– Noah Rubin (@ Noahrubin33) 13 mars 2020

Vous pouvez m’envoyer un message ici! – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020

Je vais entraîner – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020

Toujours à terre pour une bonne conversation – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020