Noah Rubin, un coach en ligne au temps des coronavirus

Depuis qu’il a lancé le célèbre blog Derrière la raquette, tout le monde s’est rendu compte que Noah Rubin c’était un profil différent au sein du circuit ATP. L’Américain est un homme aux multiples préoccupations, dont ils ne peuvent pas tenir, ce qu’il a démontré une fois de plus dans cette quarantaine grâce à sa dernière initiative. Dans un rapport préparé par Chaîne de tennis, le joueur de tennis de Long Island explique son idée révolutionnaire: enseigner en ligne avec des particuliers. Les gens vous envoient des vidéos en effectuant un exercice en échange de leur avis et de leurs conseils. Bien sûr, il ne le fait pas gratuitement. Nous ne sommes pas non plus venus ici pour donner des connaissances.

«J’avais cette idée en tête depuis longtemps. J’essayais de créer quelque chose dans ce moment compliqué, pris dans une pandémie où le contact humain et les relations sont désapprouvés. Comme j’avais annulé tous les entraînements et les cours que j’avais prévus pour les prochaines dates, j’ai pensé à comment je pourrais faire partie de la vie des autres grâce au tennis. C’est ainsi qu’est née cette idée », avoue le jeune homme de 24 ans.

Et comment la roue a-t-elle tourné? Encore une fois, les médias sociaux lui ont donné la réponse. «Je l’ai posté sur Instagram et sur Twitter, également sur Facebook, environ 50 personnes ont répondu rapidement. J’ai fait une feuille de calcul avec environ 25 noms de personnes avec qui j’ai fermé les tarifs. Tout a très bien fonctionné, les personnes dans les vidéos sont conscientes que nous aurons cette situation pendant longtemps, donc je vais bientôt en parler sur les réseaux sociaux, c’est une très bonne activité “, explique l’Américain, qui savait faire des affaires avec une idée génial.

“Avant, j’enseignais le tennis, mais maintenant j’ai baissé le prix que je leur ai facturé, le nouveau prix varie de 30 $ à 35 $. Les gens m’envoient leurs vidéos en faisant des coups et je retourne une autre vidéo avec mon évaluation, j’interagis aussi avec eux. Si vous voulez un deuxième commentaire sur la vidéo, je vous facture 10 $ de plus. Il y a quelques jours à peine, j’ai commencé cette pratique, je ne l’ai fait qu’avec quelques personnes, mais c’est quelque chose d’amusant, ainsi qu’un bon moyen de rester connecté au tennis à un moment comme celui-ci, où je n’ai personne à mes côtés avec qui partager ma passion ».

Rubin l’a encore fait, il a proposé un concept révolutionnaire qu’il maintiendra sûrement après l’accouchement. Il encourage même d’autres athlètes à suivre ses traces. «Je ne sais pas combien de personnes auront l’occasion de partager leur temps personnel avec un joueur de tennis classé parmi les 200 meilleurs au monde, de le contacter, c’est pourquoi je pense que c’est génial. J’encourage mes camarades de garde-robe à l’essayer. Les problèmes qui se produisent là-bas sont plus importants que tout cela, mais nous pouvons en tirer le meilleur parti et essayer de rester en bonne santé en utilisant le temps correctement. Nous pouvons utiliser ce temps pour nous entraider et nous bâtir un avenir meilleur lorsque nous sortirons de cette situation “, conclut-il.

