«Notre équipe fait un excellent travail à l’Académie, en prenant soin de tous les enfants»

N ° mondial Rafael Nadal n’a plus joué depuis qu’il a remporté le 85e titre ATP à Acapulco fin février, le coronavirus gardant la légende espagnole chez lui depuis près de deux mois maintenant, comme tous les autres joueurs. Pour des raisons de santé, Rafa a dû fermer son académie dans la ville natale de Manacor, rester en contact avec le ministère régional de la santé des îles Baléares et prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des enfants et du personnel au sein de l’académie.

Le champion de 19 fois majeur a régulièrement informé les parents, leur assurant que leurs enfants sont en sécurité à l’Académie et faisant de son mieux pour les amener sur le court de tennis dès que possible. Avec la pandémie qui a frappé l’Espagne comme jamais au cours des 100 dernières années, Nadal a également aidé la Croix-Rouge à collecter de l’argent pour les familles qui ont le plus besoin d’aide, en dirigeant d’autres athlètes espagnols avec son ami proche Pau Gasol.

“Je suis super fier du travail que mon équipe accomplit à l’Académie. L’Académie compte 70 travailleurs et 85 enfants depuis le début de la quarantaine”, a déclaré Nadal. “Ils font un excellent travail tout en respectant les règles.

J’ai été en contact avec les entraîneurs et les enfants, tout en restant en contact avec leurs parents. Pendant ces périodes, je pense que les parents doivent s’assurer que leurs enfants sont en sécurité et entre les meilleures mains possibles. Nous ne pouvons pas arrêter de travailler et nous faisons tout pour que cela se produise.

Ce fut une grande conversation avec les parents; Je viens de leur faire savoir que nous suivons les règles des autorités, en veillant à ce que les enfants soient en sécurité et en bonne santé. Même en ces temps difficiles, ma fondation fonctionne toujours; nous essayons de continuer à aider les familles.

Par exemple, à Palma, nous aidons les familles en termes de produits essentiels, leur envoyons de la nourriture, des produits hygiéniques et essayons simplement d’être en contact et de nous assurer que nous pouvons couvrir les choses dont elles ont besoin. Nous envoyons du matériel scolaire aux enfants parce qu’ils n’ont pas la possibilité de continuer à travailler en ligne depuis leur domicile.

Nous nous assurons qu’ils ont les choses dont ils ont besoin. C’est quelque chose que je pense important pendant cette période très difficile. Je suis en contact avec les gens de la Croix-Rouge; nous avons lancé une initiative avec Pau Gasol et cela a été un succès important.

Je suis heureux que nous collections beaucoup d’argent nécessaire pour la cause. Je ne remercierai jamais assez mes collègues pour leur soutien et pas seulement le monde du sport; tout le monde a été très positif et favorable au projet.

J’en suis très heureux et nous espérons continuer d’encourager les gens à continuer de soutenir toutes les initiatives, en aidant et en essayant de surmonter cette situation très difficile. ”