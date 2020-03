“Notre travail est beaucoup moins important” – Petra Kvitova écrit un message lors d’une épidémie de coronavirus

Petra Kvitova rentre enfin chez elle en Europe après être restée à Indian Wells la semaine dernière. L’annulation d’Indian Wells a été suivie de la suspension de l’Open de Miami. Tout cela en raison de la pandémie de coronavirus à travers le monde.

Les joueurs qui devaient participer à Indian Wells sont restés dans la ville même après l’annulation de l’événement. Il y avait une raison simple derrière cela; les organisateurs du Miami Open avaient déclaré qu’ils poursuivraient l’événement.

Petra Kvitova

Cela signifiait que les joueurs, naturellement, avaient décidé qu’il valait mieux y rester jusqu’au prochain événement au lieu de retourner dans leur pays d’origine. Cependant, après que les organisateurs aient également annulé l’Open de Miami, les joueurs étaient au rendez-vous.

Voici la déclaration officielle des organisateurs du Miami Masters.

Déclaration sur l’Open de Miami 2020. pic.twitter.com/MkOZ4kwffF

– Miami Open (@MiamiOpen) 12 mars 2020

Petra Kvitova fait ses adieux

Beaucoup d’acteurs européens ont commencé à trouver de plus en plus difficile de rentrer dans leur pays à cause de tout le fiasco COVID-19. Petra Kvitova, qui est de la République tchèque, était prête à y retourner aujourd’hui, laissant Indian Wells derrière.

Elle a tenu ses fans au courant de la façon dont elle a passé son temps à Indian Wells alors que tout le monde attendait les nouvelles de Miami. Même en période d’incertitude et d’agitation, Petra pensait à ses fans.

Passer du temps à Indian Wells pour signer des cartes d’autographes!

Espérant égayer certains fans dans ces moments étranges sans tennis 🙏 pic.twitter.com/n2tJdI3wF6

– Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 11 mars 2020

Dans son tweet d’adieu, Kvitova avait quelques observations intelligentes à partager avec nous.

Il est temps de quitter Indian Wells et de retourner en Europe. Ce fut une semaine étrange ici sans tournoi, mais nous sommes des joueurs de tennis et notre travail est beaucoup moins important que ceux de première ligne. Nous jouerons à nouveau au tennis et en attendant, gardons-nous les uns les autres 🤗 pic.twitter.com/ySkNxT2zMF

– Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 13 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, Petra affirme à juste titre que le tennis peut attendre que la santé et le bien-être des gens soient en sécurité. Le tennis, comme elle le mentionne, continuera une fois que cet épisode sera derrière nous.

Dans l’état actuel des choses, la menace des officiels de l’ATP et du WTA Tour de mettre fin à la saison est assez élevée. À moins que les pays du monde entier ne soient en mesure de contenir l’épidémie du virus, il est peu probable que nous voyions beaucoup de tennis dans les mois suivants.