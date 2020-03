«Notre travail est beaucoup moins important que ceux qui combattent le virus»

Petra Kvitova a rejoint les nombreuses voix du monde du tennis qui ont proposé des conseils à leurs fans pour lutter contre la crise des coronavirus. La numéro 12 mondiale tchèque avait hâte de gagner de précieux points aux Indian Wells Masters avant de découvrir que la WTA annulait tous les tournois de tennis qui se déroulaient au cours des six prochaines semaines.

«Il est temps de quitter Indian Wells et de retourner en Europe. Ça a été une semaine surréaliste ici en Californie, mais je suis tellement heureux de voir que la santé et la sécurité des joueurs, du personnel et des fans ont été la priorité.

Nous sommes des joueurs de tennis et notre travail est beaucoup moins important que ceux de première ligne qui combattent ce virus. Nous jouerons à nouveau au tennis, alors restez calme et en attendant, prenons soin les uns des autres et prenons les bonnes mesures pour contenir le virus afin que nous puissions revenir bientôt.

Gros câlins, Petra », a écrit Kvitova sur Instagram. Cette interruption soudaine de la tournée WTA aura des effets différents sur chaque joueur, donc ceux qui peuvent continuer à s’entraîner et à calibrer leurs coups sans avoir de compétition à proximité seront probablement les plus avantagés au redémarrage de la saison.

En zoomant sur la forme de Kvitova, nous pouvons voir qu’elle a commencé 2020 dans une assez bonne forme et la rupture causée par l’épidémie de coronavirus pourrait endommager sa forme. Petra a atteint la demi-finale à Brisbane, a grimpé jusqu’aux quarts de finale de l’Open d’Australie et s’est battue directement pour le trophée de Doha – s’inclinant face à Aryna Sabalenka en deux sets.