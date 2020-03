Nous agissons en tant que syndicat. On se connait bien

Le n ° 6 mondial Stefanos Tsitsipas dirigera l’équipe grecque alors qu’elle affrontera les Philippines lors du match de barrage du Groupe II de la Coupe Davis à Manille ce week-end. S’adressant au Bulletin de Manille, Tsitsipas dit qu’il aime jouer dans la Coupe Davis, car l’équipe est un syndicat très uni.

Tsitsipas, qui a atteint la finale des championnats de tennis hors taxes de l’ATP à Dubaï le week-end dernier, a déclaré: «La chimie est incroyable. Jouer avec mon frère et mon père, ainsi qu’avec mes coéquipiers (Michail Pervolarakis et Markos Kalovelonis) me donne un lien plus étroit avec eux.

Nous agissons en tant que syndicat. Nous nous connaissons bien ». Le père de 21 ans, Apostolos, accompagne également l’équipe de la Coupe Davis à Manille et dit: “La Coupe Davis est un événement spécial. Cela implique le pays, c’est très traditionnel avec des joueurs de tennis qui arrivent et atteignent ensemble un objectif.

C’est donc comme une famille. “Le capitaine de l’équipe, Dimitris Chatzinikolaou, a également parlé des avantages d’avoir une équipe soudée.” Nous pensons que cette jeune équipe a un grand avenir et un grand potentiel. Cette équipe ne changera pas.

Nous sommes amis, nous sommes une grande entreprise et c’est très important. C’est étape par étape [process]. D’abord, nous devons d’abord atteindre cet objectif (égalité), puis nous discuterons “L’équipe des Philippines est composée d’AJ Lim, Francis Casey Alcantara, Ruben Gonzales, Jeson Patrombon et Eric Olivarez Jr.

Chris Cuarto étant le capitaine de l’équipe. AJ Lim, 20 ans, qui joue dans l’équipe depuis 2017, a commenté: “Ça va être difficile, mais nous pouvons promettre que nous ferons de notre mieux. Notre objectif est de le gagner tout le temps.”

Francis Casey Alcantara a commenté: “Plus que cela, nous sommes ravis. Surtout d’avoir quelqu’un comme Stefanos (Tsitsipas) en compétition contre nous.” Ce sera la première rencontre entre les deux pays et l’équipe gagnante se qualifiera pour le Groupe II en septembre. Le tirage au sort sera annoncé jeudi.