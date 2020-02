Nous analysons la chute du classement de Federer

Bâton dur pour le fan de tennis sans aucun doute les nouvelles que nous avons connues ce jeudi concernant Roger Federer. Le Suisse a révélé qu’il avait subi une intervention au genou droit, ce qui lui avait causé des problèmes et n’était peut-être pas présent à Dubaï, lors de la tournée américaine sur piste dure ou préparer sa présence à Roland Garros. Il prévoit d’être prêt à prendre d’assaut le tour de l’herbe avec Halle puis Wimbledon. Les conséquences de cette nouvelle rupture dans la carrière des Suisses, entre autres et la plus directe, position de classement. Perché en ce moment sur le troisième échelon du tennis mondial, Bâle va sûrement reculer de quelques places. Nous analysons ce qu’il défend désormais ces trois prochains mois et quel serait son effondrement approximatif du classement de l’herbe et sa présence à Wimbledon.

Une partie vraiment importante de la saison que Roger Federer va manquer. Bien qu’il ait déjà annoncé qu’il ne jouerait aucun tournoi sur terre avant Roland-Garros, le Suisse pensait qu’il était naturel de faire une apparition dans les deux premiers 1000 Masters de l’année, à savoir Indian Wells et Miami. À l’heure actuelle, Federer a à son actif un total de 7 130 points qui le placent en troisième position du classement ATP. Voici la répartition de tous points qu’il défend jusqu’à sa réapparition théorique dans l’herbe de Halle en Allemagne:

ATP 500 Dubaï – Champion – 500 points

Masters 1000 Indian Wells – Finaliste – 600 points

Masters 1000 Miami – Champion – 1000 points

Masters 1000 Madrid – Quarters – 180 points

Masters 1000 Rome – Quarters – 180 points

Roland Garros – Demi-finales – 720 points

Nous obtenons un total de 3 180 points qui perdront sûrement le champion de 20 tournois du Grand Chelem. Par conséquent, Federer resterait, juste avant de jouer à Halle, avec 3 950 points. En ce moment et en utilisant le classement actuel, il perdrait 4 positions jusqu’à la position numéro 7, juste devant l’Allemand Alexander Zverev. Mais quelle position Roger aura-t-il finalement après sa pause de trois mois en cale sèche?

Il semble tout à fait probable qu’il perdra un peu plus de position avant le tour de l’herbe et que Zverev détient maintenant 3885 points, devant défendre 1245, ce qui n’est pas mal mais a assez de place pour ajouter et ne pas perdre. L’an dernier, le hamburger a enregistré les meilleurs résultats de cette partie de l’année dans les salles de Roland Garros et le titre la semaine précédente à Genève. Des résultats décevants en mars et pas trop bons sur terre. Je devrais battre Federer. Plus improbable, sinon presque impossible, Matteo Berrettini. Maintenant plus de 1000 points de Federer en juin. La terre n’est pas sa meilleure surface et ne vient pas avec trop de bons sentiments, Défendez seulement 680 points, mais il faudrait beaucoup améliorer. Alors que le neuvième du classement, Gaël Monfils, attend avec impatience le niveau qu’il affiche. Défendez 495 points, ayant maintenant la même chose que Berrettini, 2860. Une grande tournée terrestre pourrait signifier qu’elle a dépassé Federer. Fognini à la dixième place est presque impossible de défendre le titre à Monte-Carlo.

Par conséquent, une huitième, peut-être une neuvième place est celle du Suisse avant son retour, restera cependant dans le «top dix». Comment sera présenté le tour de l’herbe? Dans la perspective de sa présence à Wimbledon, quel classement pourrait tenir le huituple champion du tournoi le plus célèbre du monde? Nous savons deux choses, l’une qui défend le titre à Halle, un ATP 500, puis le système de tête de série de Wimbledon.

Avec peu de rythme, Bâle touchera l’herbe de Halle avec le défi de reprendre le rythme sur une surface exigeante avec ses genoux battus et aussi, d’essayer de grimper avant Wimbledon à la 4ème place du classement pour au moins éviter jusqu’à la demi-finale de Thiem , Nadal et Djokovic. Parmi les points il y a deux ans l’an dernier en herbe, Federer minimum accumulera 1575 points (1250 du Wimbledon de 2019 plus 375 de 75% des 500 du meilleur résultat d’il y a 13 à 24 mois à Halle) avec ce qui aura pour Wimbledon environ 5 600. Il semble presque certain qu’il devra remporter le titre à Hal pour vraiment se qualifier pour la quatrième place, désormais entre les mains de Daniil Medvedev qui est actuellement à 5890 mais qui gagnera sûrement des points puisqu’il ne défend pas trop pendant cette partie de l’année. Si Roger Halle gagne, il sera à environ 6 100 dans le score du système All England Club. Au fond, il a bien plus que les joueurs qui seront devant lui au classement, donc ce n’est pas une chimère qui pourrait être plantée comme quatrième tête de série pour Wimbledon.

Bien sûr, pour tout cela, il aura besoin que ses rivaux ne fassent pas trop sur l’herbe, en particulier le Russe Medvedev. Toutes les suppositions, nous verrons comment Roger arrivera au mois de juin, mais rien qui ne soit pas trop beau à Hal ne sera en mesure de les traiter déjà dans les salles éventuellement avec les meilleures raquettes.

.