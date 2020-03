Nous analysons le classement jusqu’au 7 juin, face à l’herbe

Si les meilleures prédictions sont remplies, et pour l’instant inconnues, le tennis reviendra le lendemain 7 juin, une date éloignée et qui peut être dépassée si les événements obligent à mettre à jour la date de retour. Mais supposons que le Tennis WTA femmes, comme le masculin, revient pour ce jour-là. Le classement étant complètement figé jusqu’à cette date, les tournois débuteront, sans avoir joué un seul point sur terre battue, avec le même classement et les mêmes points.

Cette circonstance, analysant un peu à partir de quel point il commencera à rivaliser, laisse Ashleigh Barty Comme un grand bénéficiaire à court terme, car il ne perdra pas les points obtenus à Roland Garros, le 2000 qu’il a ajouté pour remporter le tournoi, qui avec Simona halep en défendant le Wimbledon 2000, il est impossible pour l’Australien de perdre le sceptre du circuit une fois la major londonienne tenue.

Ici, nous trouvons la première grande nouvelle pertinente dudit gel: Ash Barty sera le numéro 1 quoi qu’il arrive, même en perdant les points qu’il a gagnés pour avoir décroché le titre à Birmingham 2019. Gagnez Halep ou Pliskova dans le tournoi de Wimbledon, et restez toujours Barty à 0 points à Birmingham et Wimbledon -il défend 180 points à Londres-, l’Australien dirigera le circuit de la tournée nord-américaine. L’autre côté de la médaille viendrait plus tard, quand Ash devra affronter l’US Open et Roland Garros consécutivement – il défend le titre à Paris. Cependant, dans les plus brefs délais, sur le circuit en herbe, son leadership est garanti à la fin du circuit.

En revanche, un peu plus d’activité que la normale devrait modifier certaines routines concurrentielles. Avec le changement de calendrier, qui a donné au tour de l’herbe une semaine de plus, il y a trois semaines de compétition du 7 juin au début de Wimbledon, et étant donné que les joueurs vont être trois mois sans compétition et que l’herbe est une surface très particulière qui a besoin de plus de tournage, nous avons pu voir les favoris s’inscrire à plus de tournois qu’ils n’en ont l’habitude lorsqu’ils fixent leur calendrier à onze mois et ne surchargent pas leur mois de juin après être venus jouer à Roland Garros et avoir Wimbledon à l’horizon.

Il ne serait donc pas étrange que certains joueurs jouent deux ou même les trois semaines précédant Wimbledon, une élection qui pourrait entraîner des changements dans le classement et la place souhaitée parmi les 32 premiers pour être tête de série dans le «deuxième» grand de la saison. Il est difficile de savoir qui fermera le quota des 32 premiers, puisque Kuznetosva, numéro 32 maintenant et au 7 juin, n’obtient que deux points sur 33, Putintseva, et 17 points sur 34, Zheng.

