Nous avons besoin que quelqu’un comme Roger Federer s’intensifie même après sa retraite

Le joueur de tennis américain Noah Rubin espère que la légende suisse Roger Federer restera impliquée dans le tennis et continuera à travailler au développement du jeu une fois qu’il se sera retiré du sport. Parlant à InsideHook de ce qui se passera dans l’avenir pour le 20 fois champion du Grand Chelem une fois qu’il se retirera du jeu, Rubin dit: “Va-t-il prendre le temps réel de ses années une fois qu’il aura réussi le tennis pour s’assurer que le tennis finit par grandir et non Je veux avoir de l’espoir et dire oui, mais on ne sait jamais.

Il y a eu plusieurs fois où [players have elected not to remain active]et je ne peux pas reprocher aux joueurs de ne pas l’avoir fait. C’est un mauvais service, mais en même temps, c’est leur choix. S’ils sentent qu’ils ont assez donné au tennis, ils font ce qu’ils peuvent, maintenant ils sont juste fatigués et veulent s’en sortir, vous savez, nous ne pouvons pas les forcer.

Mais je pense que nous avons besoin [it], en particulier Federer, qui a transcendé le tennis comme jamais auparavant, pour intensifier même après une pause. Après cela, intensifions et essayons de développer le tennis. Il est évidemment une voix éminente ».

Rubin dit qu’un athlète comme Roger Federer vient une fois tous les 10, 20 ans. “Ce genre d’athlètes se présente une fois tous les 10, 20 ans. Vous le mettez au niveau d’un Michael Jordan. Vous le mettez au niveau d’un Messi .

Ce sont ces gens que, par leur travail et leurs efforts dans leur sport, et par leurs efforts hors du terrain et hors du terrain, vous ne pouvez tout simplement pas vous comparer à quelqu’un d’autre. J’ai presque l’impression que la vie que Federer a eue, la vie qu’il a tirée du tennis – et ce n’est probablement pas à moi de le dire, mais je vais le dire quand même – j’ai l’impression qu’il est de sa responsabilité d’essayer de faire avancer le sport … encore plus que lui.

C’est difficile à dire, mais c’est la responsabilité d’être Roger Federer ». Federer a 38 ans et a indiqué qu’il jouerait toute la saison 2020 – ajoutant qu’il espère remporter au moins l’un des six titres majeurs cette année – les quatre tournois du Chelem, les finales de l’ATP de fin de saison ou les Jeux olympiques.