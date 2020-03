“Nous avons des styles similaires” – Borna Coric ouvre un dossier contre Novak Djokovic

Novak Djokovic et Borna Coric ont des similitudes dans la vie. Tous deux sont originaires respectivement des nations slaves de Serbie et de Croatie, qui sont également des pays voisins. Les deux partagent un style de jeu quelque peu similaire au tennis et, enfin, ils comptent tous sur leur revers comme leur arme la plus puissante. Et pourtant, il y a une énorme disparité entre les deux en ce qui concerne leur record en tête-à-tête.

Novak Djokovic contre Borna Coric

Coric a récemment donné une interview où il a révélé beaucoup de choses sur lui-même. Dans la même interview, il a également parlé des Big Three et de son bilan contre eux. Il a déjà battu Roger Federer, Rafael Nadal, deux fois dans sa carrière. Cependant, il n’a jamais battu Novak Djokovic.

En fait, il a un face à face contre Nadal avec 2 victoires chacun. Contre Federer, il a 4 défaites à faire avec ses 2 victoires. Mais en ce qui concerne Djokovic, Borna a perdu les 3 rencontres jusqu’à présent. Le Croate n’a même jamais gagné de set contre le N ° 1 mondial.

Même si nous élargissons notre groupe aux Big Four, Coric a une fiche de 2-2 contre Andy Murray.

Il est évident d’après son bilan contre ces trois-là que Coric a le talent pour battre les meilleurs joueurs. Alors qu’en est-il de Novak, il est si difficile pour Borna de le battre?

Voici ce qu’il a à dire sur le sujet.

«Tous les quatre sont des joueurs incroyables et ont tant fait pour le tennis. Novak et moi avons un style de jeu similaire et il fait tout un peu mieux. C’est peut-être pour cela que je n’ai pas encore pu le vaincre. “

C’est une assez bonne évaluation du match de Coric. La paire partage certaines similitudes sur les courts de tennis et Novak Djokovic est connu pour avoir perturbé le plan de match de ses adversaires.

Djokovic et Coric aiment tous les deux prendre le départ et prendre le contrôle du rallye avant de le terminer. Coric, cependant, peut être un peu plus défensif que le Serbe. Lorsque vous affrontez Novak avec un plan de match similaire au sien, Novak va gagner la majorité du temps.

Coric a le talent et le temps est de son côté. Je ne serais pas surpris de le voir monter dans le Top 10 à un moment donné de sa carrière.