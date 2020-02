“Nous avons échangé quelques mots sérieux” – Boris Becker pour aider Alexander Zverev

Alexander Zverev a choqué beaucoup de gens quand il a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie 2020. Après une Coupe ATP épouvantable, beaucoup de gens l’avaient rejeté comme un sérieux concurrent.

Cependant, l’Allemand a dissipé de nombreux doutes alors qu’il traversait sa compétition. Il a vaincu un Andrey Rublev en forme et un Stan Wawrinka ressuscité en cours de route. Maintenant, le plus grand joueur allemand de tous les temps a donné son approbation à Zverev. Nous parlons de l’ancien monde n ° 1 Boris Becker.

Voyons ce que Becker avait à dire sur Zverev.

Qu’est-ce que Boris Becker a dit à propos d’Alexander Zverev?

Becker a salué la performance de Zverev à l’Open d’Australie et a déclaré que la jeune star était dans la bonne direction. Voici ce qu’il avait à dire –

“Alexander Zverev a fait un grand pas en avant avec sa première participation à une demi-finale du Grand Chelem”, a déclaré Becker aux journalistes dimanche à Berlin. “Bien qu’il ait eu des semaines difficiles auparavant, pour lesquelles il y avait des raisons.”

Becker a essayé d’explorer les raisons de la désastreuse Coupe ATP de Zverev. Selon lui, sa mauvaise formation de pré-saison était à blâmer –

Il ne s’est pas suffisamment entraîné pendant les vacances d’hiver et est venu à Brisbane sans préparation. » Il a dit.

“Nous avons échangé quelques mots sérieux hors du terrain et il les a pris à cœur.”

“Bien sûr, je suis heureux qu’il ait eu un tel succès. C’est aussi une confirmation pour lui qu’il appartient au sommet du monde (au tennis). »

«Mais les concurrents ne dorment jamais, c’est une histoire sans fin. Il doit le confirmer encore et encore. »

Zverev sera de retour la semaine prochaine à l’Open d’Acapulco. Fait intéressant, l’Allemand a terminé deuxième l’an dernier lors de l’événement, s’inclinant face à Nick Kyrgios en finale. Becker pense également que les tournois en dur à Indian Wells et à Miami aideront également Zverev –

Les prochains tournois se dérouleront sur des terrains durs en Amérique. Il y jouera également. Là, il peut prendre beaucoup de points. ” Becker a conclu.

Que pensez-vous du point de vue de Boris Becker sur Alexander Zverev?