Nous avons eu la chance de battre les Pays-Bas aux finales de DC

Le Kazakhstan Alexander Bublik insiste sur le fait que ce sera tout sauf facile contre les Pays-Bas lors de la rencontre de la Coupe Davis cette semaine, car il pensait que son équipe avait eu la chance de battre l’équipe hollandaise en novembre dernier à Madrid. Le Kazakhstan a battu les Pays-Bas 2-1 lors des premières finales de la Coupe Davis après avoir remporté une victoire dans le match décisif, mais n’a toujours pas réussi à franchir l’étape du Round Robin à Madrid.

Quatre mois plus tard, les deux équipes devraient se rencontrer à nouveau lors d’un tour de qualification de la Coupe Davis – qui se tiendra à Nur-Sultan – avec le vainqueur gagnant une place dans la deuxième édition des finales de la Coupe Davis. Le capitaine de l’équipe de Coupe Davis, Yuriy Schukin, a également été nominé pour la cravate Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov et Andrey Golubev.

De l’autre côté, la nation visiteuse sera représentée par Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer. “Nous avons eu la chance de les battre en double”, a rappelé Bublik sur sa récente victoire contre les Pays-Bas, via le site Internet de la Coupe Davis.

“C’est différent maintenant parce que c’est quatre simples et un double mais [Robin] Haase est en pleine forme et je ne sais pas à quoi ressembleront les conditions à Astana [Nur-Sultan]. “Je pense que sur le papier, nous sommes meilleurs parce que nous nous avons dans le top 50 et Kuku [Mikhail Kukushkin] autour de 85 mais toujours un joueur solide mais qui double … Kuku et moi ne pouvons pas jouer tout le temps. Nedovyesov et Golubev se débrouillent très bien en Challengers donc nous avons peut-être plus de chances qu’à Madrid ».