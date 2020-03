«Nous avons hâte de participer à nouveau aux finales de la Coupe Davis»

La première édition des finales de la Coupe Davis a eu lieu à Caja Magica, à Madrid, en novembre dernier, avec 18 nations se disputant le titre d’équipe le plus prestigieux du tennis masculin. Portée par la foule locale, l’Espagne a décroché le titre avec une victoire de 2-0 sur le Canada en finale, la jeune équipe nord-américaine se présentant comme un rival féroce pour n’importe quelle nation dans le match nul.

Le Canada a battu les États-Unis et l’Italie en phase de groupes et a triomphé de l’Australie 2-1 en quart de finale après le triomphe de Denis Shapovalov et Vasek Pospisil dans le doublé décisif en caoutchouc. Shapovalov et Pospisil ont également dû travailler dur contre la Russie en demi-finale, perdant le caoutchouc des simples d’ouverture avant de remporter deux victoires pour se qualifier pour la finale, éliminant Karen Khachanov et Andrey Rublev lors du bris d’égalité décisif.

Malgré un solide effort de la part de jeunes armes à feu, le Canada a perdu les deux simples dans le match nul contre la nation d’origine, avec Roberto Bautista Agut en tête de Felix Auger-Aliassime et le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal évincant Denis Shapovalov 6-3, 7-6 pour assurer la couronne à l’Espagne.

Le Canada entamera l’édition 2020 en tant que deuxième tête de série derrière l’Espagne, face au Kazakhstan et à la Suède dans le groupe B et debout comme favori pour atteindre à nouveau les quarts. Pourtant, le capitaine de la Coupe Davis, Frank Dancevic, pense qu’il sera difficile de gagner un match lors d’un événement aussi fort, d’avoir à préparer la meilleure équipe possible pour répéter le résultat de l’année dernière et se battre pour le titre à nouveau.

“Nous avons hâte de participer à la finale de la Coupe Davis pour une deuxième année consécutive. Malgré le classement, nous savons que nous avons une tâche difficile à accomplir, car toutes les équipes qui sont sur le point de participer ont de solides alignements.

Comme nous l’avons vu l’année dernière, n’importe quelle nation peut provoquer un bouleversement parce que le calibre du jeu est si élevé. Nos joueurs seront prêts à concourir et sont ravis du défi qui nous attend “, a déclaré Frank Dancevic.