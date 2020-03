Nous avons informé l’agent de Roger Federer mais ne l’avons pas consulté

Le président de la Fédération française de tennis (FFT), Bernard Giudicelli, a déclaré que la FFT avait informé l’agent de Roger Federer, Tony Godsick, de sa décision de reprogrammer l’Open de France mais a admis qu’elle ne l’avait pas consulté, selon So Tennis / Twitter.

L’Open de France débutera désormais le 20 septembre – et non le 24 mai comme prévu initialement. “Nous avons pris une décision difficile mais courageuse dans cette situation sans précédent, qui a beaucoup évolué depuis le week-end dernier”, a déclaré Giudicelli dans son communiqué mardi.

“Nous agissons de manière responsable et devons travailler ensemble dans la lutte pour assurer la santé et la sécurité de chacun.” La décision de la FFT d’organiser l’événement du 20 septembre au 4 octobre créera probablement des problèmes pour l’ATP et la WTA qui devraient se tenir au cours de ces deux semaines.

L’un des événements prévus à la fin du mois de septembre est la Laver Cup, qui appartient en copropriété au record du 20e champion du Grand Chelem, Roger Federer. La Laver Cup, qui a tenu son édition inaugurale en 2017, devrait avoir lieu du 25 au 27 septembre à Boston.

“Le monde du tennis a appris aujourd’hui que la Fédération française de tennis avait l’intention de programmer Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020 en raison de l’impact du COVID-19”, a déclaré la Coupe Laver dans son communiqué.

“Cette annonce a été une surprise pour nous et nos partenaires – Tennis Australia, l’USTA et l’ATP. Elle soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation.” Pour le moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, personnel, bénévoles , les joueurs et la grande ville de Boston savent que nous avons l’intention d’organiser la Laver Cup 2020 comme prévu. ”