“Nous avons la chance d’avoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic”

Dix-sept ans après avoir conquis le Major à New York, Andy Roddick reste le dernier joueur américain avec le titre le plus important entre les mains. Le vainqueur de 32 couronnes ATP et le no. 1 joueur de 2003 a terminé sa carrière juste après ses 30 ans à l’US Open 2012, profitant du temps avec sa famille à Austin et regardant toujours ses anciens rivaux se battre pour le plus grand joueur de tous les temps.

Tout au long de sa carrière, Andy a disputé 43 matchs contre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, remportant 11 de ceux-ci et subissant 32 défaites, 21 contre Roger Federer en 24 rencontres, dont celle mémorable en finale de Wimbledon en 2009.

Interrogé sur Tennis Channel à propos de la course GOAT entre trois légendes, Roddick a partagé ses réflexions sur tout cela, qualifiant cette discussion de stupide à ce stade. Avec Federer, Nadal et Djokovic toujours actifs et au sommet du jeu masculin, Andy ne peut pas tirer de conclusions jusqu’à ce qu’ils terminent tous leur carrière, avec peu de choses pour les séparer à ce stade.

Après l’Open d’Australie, Roger, Rafa et Novak sont tous regroupés dans trois Majeurs et ce sera intéressant ce qui se passera dans le reste de la saison, avec Roland Garros changeant d’horaire en raison d’un coronavirus et de Wimbledon qui est également dans le doute.

Roddick a perdu la finale de Wimbledon contre Federer en 2004, 2005 et 2009, terminant également deuxième derrière le Suisse à l’US Open 2006. “Il semble y avoir ce besoin de discuter du plus grand joueur de tous les temps dans le tennis masculin, et pour moi, à ce stade, c’est un peu stupide.

Ce serait comme distribuer les Oscars avant de regarder les fins d’un film. Cela n’a pas beaucoup de sens. Il est trop tôt et nous ne pouvons pas faire de pronostics avant que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne terminent leur carrière.

Nous sommes chanceux de les avoir encore dans le jeu, avec un peu de chance avec Andy Murray, mais je pense qu’il est prématuré de tirer des conclusions, peu importe comment tout le monde aime parler de ce sujet. ”