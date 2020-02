“Nous avons laissé le trophée là-bas et nous ne l’avons jamais trouvé” – Rafael Nadal révèle une histoire folle d’Acapulco 2005

Rafael Nadal est au Mexique pour l’un de ses tournois préférés de l’année. Le numéro 2 mondial est prêt à participer à l’Open d’Acapulco dans un domaine assez compétitif. Cette fois, l’événement ATP 500 met en vedette des stars comme le champion en titre Nick Kyrgios, Alexander Zverev et Stan Wawrinka.

Fait intéressant, Rafa a remporté l’événement deux fois. La première fois qu’il a gagné, c’était en 2005 en tant que star émergente. Son prochain triomphe est venu en 2013.

Nadal a récemment rappelé une information très intéressante de sa campagne de 2005. Apparemment, l’Espagnol a oublié de ramener son trophée à la maison après avoir remporté l’événement! Comment cet événement inhabituel s’est-il produit? Découvrons-le.

Qu’a dit Rafael Nadal?

Rafa a révélé une histoire intéressante sur sa victoire de 2005 à Acapulco –

«Alors cette année-là, qui sait pourquoi nous avons décidé de faire la fête après la finale. Le lendemain, nous avons dû prendre un avion, car je devais aller en Coupe Davis en Slovaquie. Pour une raison quelconque, nous avons décidé de conduire d’ici au CDMX. Là, la circulation était horrible et nous étions très en retard. Nous avons presque perdu le vol et lorsque nous avons quitté la voiture, nous étions pressés sans réfléchir. Nous avons donc laissé le trophée là-bas et nous ne l’avons jamais trouvé. »

Bien sûr, Rafa a la liberté d’être insouciant avec des trophées. L’Espagnol a eu une carrière qui lui a peut-être donné tous les trophées dont un joueur de tennis peut rêver. Acapulco 2005 était le troisième titre ATP de Rafa à l’époque. C’est pourquoi cela aurait évidemment fait mal à l’époque!

En ce qui concerne le présent, Rafa se prépare à affronter son compatriote Pablo Andujar dans le premier set d’Acapulco Open 2020. Pour être honnête, il devrait procéder facilement. Si cela se produit, il affrontera Miomir Kecmanovic au deuxième tour qui a battu un Alex De Minaur de retour.

Pensez-vous que Rafael Nadal peut remporter l’Open d’Acapulco 2020?