“Nous avons moins de temps pour profiter de joueurs comme Roger Federer ‘

La tournée mondiale de tennis restera suspendue au moins jusqu’à la mi-juillet, grâce à la décision des organisateurs de Wimbledon d’annuler le tournoi pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L’ancien top 10 équatorien Nicolas Lapentti a évoqué divers sujets d’actualité, comme le choix controversé de Roland Garros de déménager en septembre.

«Je ne suis pas d’accord avec la décision prise par Roland Garros sans avoir entendu d’autres acteurs impliqués, tels que l’ATP, l’ITF et, surtout, les joueurs de tennis. Il me semble que c’était une décision très égoïste. Ils ont immédiatement laissé une déclaration avec la résolution du problème, quelque chose de très surprenant pour tout le monde.

C’était sans aucun doute une erreur », a déclaré Lapentti à l’EFE. Lapentti a également parlé de Roger Federer et Serena Williams: “Les joueurs de tennis comme Federer et Serena vieillissent et, en ce sens, nous avons moins de temps pour profiter de leur jeu.

Actuellement, ils ne subissent aucune usure car le tennis est arrêté. Ce sera quelque chose de plus au niveau mental s’ils veulent rester actifs plus longtemps et concourir au plus haut niveau. “Pour l’Équatorien, le retour du tennis devra encore attendre:” Je ne pense pas que le tennis devrait recommencer avant le la situation est plus sous contrôle.

Nous ne savons pas quand cela se produira. Au début, on parlait de juin, après juillet, et je pense honnêtement que jusqu’à l’US Open, il n’y aura pas de tennis. En ce sens, nous n’aurions que 5 mois pour jouer des tournois et, par conséquent, je pense qu’il est très probable qu’il n’y aura plus de tennis cette saison. ”