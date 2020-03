Nous avons testé la nouvelle raquette de Wilson, l’Ultra 100 v3

Bonjour à tous, je suis Rubén Gil, directeur de l’école du club de tennis de Los Monasterios. Pendant ces semaines, j’ai testé la nouvelle raquette Wilson Ultra 100 v3 de 300gr de poids, et je vais vous raconter un peu comment mon expérience a été. Je vais détailler pour quel type de joueurs nous pouvons le recommander et quelles caractéristiques nous pouvons mettre en évidence lors de la lecture.

Je vais commencer par parler d’esthétique. C’est une raquette où trois couleurs diffèrent clairement, la finition mate l’a exclue et lui a donné une touche plus lumineuse. Il y a quelque chose de très particulier qui a beaucoup attiré mon attention et c’est que la zone centrale de la raquette est argentée et avec cette différenciation, je pense que Wilson veut nous montrer que c’est la zone de frappe la plus douce, pour ainsi dire d’une autre manière, où nous pouvons obtenir plus de performances avec la raquette. Au niveau visuel, c’est un succès et donne un certain avantage car pendant que vous jouez, vous avez fixé où se trouve la zone douce et vous permet de frapper le ballon beaucoup mieux.

La raquette par rapport aux autres Wilson que j’ai essayées s’est beaucoup améliorée en termes de tolérance de frappe. De toute évidence, il a été amélioré d’environ 15% et cela nous aide et nous facilite la tâche en ce qui concerne l’impact, en particulier lorsque nous voulons frapper avec grand effet ou sur des terrains en terre battue.

Le motif des cordes est de 16×19, ce qui nous permet de faire de bien meilleurs clichés avec effet et nous donne plus de puissance. La raquette elle-même vous procure une sensation de légèreté et de maniabilité. On peut dire que c’est une raquette assez équilibrée et cela nous aide à mieux contrôler les mouvements et notre technique.

Maintenant, la grande question: Pour quel type de joueur ce Wilson Ultra 100 v3 est-il destiné? C’est une raquette recommandée pour les joueurs de niveau avancé, d’amélioration et de compétition, à condition qu’ils soient d’un âge minimum afin qu’ils puissent y faire face avec solvabilité. Je pense que c’est une raquette idéale pour les joueurs qui passent du stade de la catégorie infantile au cadet, dans lequel ils doivent générer plus de puissance dans les tirs, car une raquette en dessous de ce poids n’a pas la force nécessaire sur le ballon. Personnellement, je le recommande également aux joueurs qui souhaitent gagner plus de puissance dans leurs tirs sans perdre le contrôle. Avec ce type de raquettes, vous pouvez obtenir un jeu beaucoup plus agressif.

La raquette, comme nous l’avons dit, est très maniable et équilibrée, cela nous aidera à la déplacer rapidement et rapidement. Il facilitera les coups avec effet, réalisant plus de débattement de la surface des cordes avec la balle. Cela est également dû à la taille de la tête. Wilson dans cette raquette a intégré le système PWS dans la zone argentée de la raquette, et avec cela, il a réussi à ouvrir le tamis ayant une plus grande surface pour améliorer la puissance de frappe sans perdre la stabilité de la raquette.

Ce qui est aussi frappant, c’est que vous pouvez voir une fente dans la zone argentée de la raquette. Wilson l’a appelé Sweet Spot Channel, ce qu’ils envisagent avec ce système est de faire allonger les cordes croisées de 3,5 mm pour obtenir plus de puissance et de réactivité. De plus, en augmentant la taille des cordes croisées, une plus grande tolérance de frappe est obtenue, la zone dite douce de la raquette.

Une dernière amélioration que nous pouvons voir dans cette raquette fantastique est le Power RIB, qui nous aide à améliorer la stabilité de la raquette et à améliorer la torsion du cadre. J’ai beaucoup remarqué la stabilité du cadre dans les coups comme le reste ou le retour avant les coups puissants quand on se détend dans la volée. La raquette atteint beaucoup de stabilité et de fermeté contre les coups puissants.

L’une des situations qui m’a le plus surpris en ce qui concerne la raquette et que je voulais mentionner juste à la fin, en guise de finition, était quand il s’agissait de faire des plans. Sur la tranche du revers, le sentiment est incroyable. Vous obtenez un effet spectaculaire et en même temps une sensation de contrôle maximal, presque comme si vous pouviez placer la balle exactement où vous le souhaitez.

En général et pour résumer les Wilson Ultra 100 v3, est une raquette idéale pour les joueurs avancés et compétitifs, qui cherchent à gagner plus de puissance dans leurs tirs ou qui veulent être des joueurs plus agressifs. Il est également idéal pour ceux qui passent de la catégorie infantile au cadet et qui recherchent une raquette qui génère plus de puissance. Je le considère même comme idéal pour les entraîneurs qui aiment s’entraîner en ligne ou qui divaguent toujours avec de bons joueurs. Pour mettre en évidence non seulement la puissance générée par la raquette mais aussi dans la production d’effets, avec un accent particulier sur la coupe. Une merveille pour frapper la tranche à l’envers.

J’espère que vous avez aimé mon examen du Wilson Ultra 100 v3. Pour toute question, vous pouvez toujours mettre vos commentaires et je serai heureux de vous aider.

