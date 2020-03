“Nous avons une belle histoire ensemble”

Roger Federer et Rafael Nadal ont toujours eu une excellente relation même en dehors du court de tennis. Les deux légendes de l’ère moderne ont joué une exposition caritative au Cap le mois dernier devant près de 52 000 spectateurs.

Ils se sont affrontés 40 fois, Nadal menant tête à tête 24-16. Leur dernière rencontre a eu lieu en demi-finale des Championnats de Wimbledon 2019 où Federer a battu Nadal en quatre sets. Federer avec 20 titres majeurs au total, et Nadal avec 19, sont premier et deuxième sur la liste de tous les temps des hommes pour les titres les plus majeurs, et détiennent de nombreux autres records entre eux.

Ensemble, ils ont remporté 11 tournois consécutifs du Grand Chelem, de l’Open de France 2005 à l’US Open 2007, ainsi que 6 tournois consécutifs du Grand Chelem à deux reprises; de l’Open de France 2008 au Championnat de Wimbledon 2009 et de l’Open d’Australie 2017 à l’Open de France 2018.

“Nous vivons une belle histoire ensemble. Nous avons eu de longues carrières. Face à face dans les tournois les plus importants depuis très, très longtemps. Créer des choses positives pour la charité, jouer dans des événements spéciaux comme nous l’avons fait au Cap en Afrique du Sud comme nous l’avons fait encore quelques semaines.

C’est une rivalité, bien sûr, mais c’est aussi une amitié “- a déclaré Nadal dans une récente interview. En remportant Roland Garros, le Majorquin égalerait Federer à 20 titres du Grand Chelem. Les choses semblent aller vers le sud pour les fans de Roger Federer.