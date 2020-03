Nous avons une chance légitime de passer aux play-offs

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza était de retour en action pour l’Inde à la Fed Cup, faisant équipe avec Ankita Raina pour leur deuxième victoire en double en trois jours alors que l’Inde battait la Corée du Sud 2-1 pour rester en lice pour une place en Fed Cup éliminatoires.

L’Inde a entamé la Fed Cup Asie-Océanie dans le Groupe I avec une défaite 3-0 contre la Chine, tête de série, puis a battu l’Ouzbékistan 3-0 et maintenant la Corée du Sud 2-1. Jeudi, après que l’Inde et la Corée du Sud se sont séparées, Mirza et Ankita Raina ont battu Na-Lae Han et Na Ri Kim 6-4, 6-4.

L’Inde affrontera désormais le Taipei chinois vendredi et l’Indonésie samedi. S’adressant à The Gulf News, Mirza a commenté: “L’idée est de rester positif à tout moment. Aujourd’hui a été difficile parce que nous étions face à une paire intelligente. La Corée du Sud a des joueurs de tennis légitimes et nous savions tous que cela n’allait jamais être facile.

Dès le début, j’ai dû rester concentré et garder Ankita positive à tout moment. Nous avons été dans des positions difficiles à plusieurs reprises, mais c’est notre attitude qui nous a sortis de ces virages. “La Chine est actuellement en tête du classement avec un dossier de 9-0 après trois jours, suivie de l’Indonésie, de l’Inde et de la Corée du Sud avec des statistiques identiques. 5-4 enregistrements.

Le Taipei chinois est cinquième avec 3-6, tandis que l’Ouzbékistan est dernier avec un dossier de 0-9. Mirza dit que l’équipe sait ce qu’elle doit faire pour se rendre aux éliminatoires, où le Top 2 des six pays d’ici se qualifiera. “Nous savons tous ce que nous devons faire à partir de maintenant.

Ce sera une rencontre à la fois. Nous avons le Taipei chinois et l’Indonésie et rien que des victoires au cours des deux prochains jours nous aideront. Nous avons une chance légitime de nous qualifier pour les matches de barrage ».