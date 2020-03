“Nous avons une grande histoire ensemble” – Rafael Nadal sur Roger Federer

Il n’y a rien que cet écrivain puisse écrire qui n’ait pas déjà été écrit sur la rivalité légendaire entre Roger Federer et Rafael Nadal.

Au cours de la dernière décennie et demie, ces deux joueurs se sont affrontés dans des batailles emblématiques qui ont défini le tennis masculin de toute une époque. Leurs matchs ont attiré des foules records et leurs fans ont dépassé le domaine du tennis.

En fait, leur match de charité en Afrique du Sud a attiré plus de 51 000 personnes, ce qui a battu le record de tous les temps. Rafa a ensuite décrit le type de relation que les deux stars ont développé après des années de compétition.

Voici ce que Rafael Nadal avait à dire sur sa relation avec Roger Federer –

“Nous vivons une belle histoire ensemble. Nous avons eu de longues carrières. Face à face dans les tournois les plus importants depuis très, très longtemps. Créer des choses positives pour la charité, jouer dans des événements spéciaux comme nous l’avons fait au Cap en Afrique du Sud comme nous l’avons fait encore quelques semaines. C’est une rivalité, bien sûr, mais c’est aussi une amitié. »

Cela résume à peu près la brillante relation entre Rafael Nadal et Roger Federer. Bien qu’ils soient le concurrent le plus coriace que vous trouverez sur le terrain, ce sont de très bons amis. Leur camaraderie était pleinement exposée lors de l’événement caritatif dont ils faisaient partie en Afrique du Sud.

Cependant, leur carrière est actuellement sur des tangentes assez différentes. Alors que Federer a dû subir une blessure au genou malheureuse à cause de laquelle il sera absent jusqu’à Wimbledon, Rafael Nadal a récemment remporté l’épreuve ATP 500 à Acapulco.

Leur course du Grand Chelem semble plus proche que jamais avec Rafa respirant le cou de Federer. Il siège à 19 ans tandis que Federer a 20 ans. En fait, le prochain grand chelem sera Roland Garros, qui est la surface préférée de Rafael Nadal. Les choses semblent aller vers le sud pour les fans de Roger Federer.