Nous avons une très bonne ambiance d’équipe

Ash Barty, numéro un mondial, dit qu’elle pense que les grandes traditions australiennes sont un fardeau et estime qu’il est spécial d’avoir tant d’histoire dans le sport. S’adressant à The Independent, Barty, qui espère devenir la première joueuse australienne en simple à remporter son tournoi du Grand Chelem à domicile depuis que Chris O’Neil a remporté le titre féminin en 1978, a déclaré en voyant l’héritage de ses prédécesseurs comme Rod Laver, Roy Emerson et Margaret Court comme fardeau.

“Pas du tout. C’est très spécial d’avoir cette histoire, tant du côté des hommes que du côté des femmes. Je pense en particulier pour moi de pouvoir apprendre de tant de légendes passées qui ont joué du côté féminin pour l’Australie le tennis a été remarquable.

Nous sommes un pays avec une histoire très forte dans le tennis, mais nous sommes aussi un pays avec une histoire forte dans tous les différents sports. L’Australie est une nation sportive. Nous aimons le sport. Dans tous les sports, les spectateurs australiens sont très compétents.

Ils sont certainement très investis dans tous les sports différents. C’est une période vraiment spéciale de l’année ». L’athlète de 23 ans, qui a remporté l’Open de France sur terre battue l’an dernier, dit qu’elle apprend toujours à jouer sur toutes les surfaces à travers le monde.

“J’apprends toujours sur toutes les surfaces. Chaque terrain joue un peu différemment dans le monde entier. Plus j’y suis exposé, plus je pense que plus vous vous sentez à l’aise, ayant eu un peu plus d’expérience.

J’apprends, mais j’aime chaque minute. Pour nous, les Australiens, nous sommes un peu durs. Nous avons des courts en dur partout dans le pays. Je ne suis jamais allé sur de la vraie terre battue jusqu’à ce que je sois allé en Europe pour la première fois quand j’étais adolescent.

Aller en Europe sans avoir été trop expérimenté sur terre battue auparavant est un peu une expérience différente pour nous, les Australiens, mais j’ai assez joué maintenant sur toutes les surfaces. J’ai l’impression d’avoir confiance en moi pour jouer le bon style et le bon jeu sur chaque surface ».

Barty attribue également son entraîneur Craig Tyzzer et son mentor Ben Crowe pour son succès. “Ce fut certainement une décision qui m’a aidé à arriver là où je suis aujourd’hui et cela a également aidé Tyzz dans ma relation. La meilleure chose est que Crowey travaille avec toute mon équipe.

Ce n’est pas seulement avec moi. Et tout le monde délivre le même message. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Nous avons une très bonne ambiance d’équipe ».