«Nous avons vécu des nouvelles très désagréables»

Rafael Nadal doute que le tennis dans les prochains mois ou peut-être des années sera comme ce que nous avons vu jusqu’à présent. Selon le champion d’Espagne, un retour à la normale est compliqué, long et difficile. Le calendrier 2020 du tennis est suspendu depuis longtemps (avec l’annulation des championnats de Wimbledon) mais, en tout cas, il sera difficile de reprendre bientôt.

À la fois parce que les joueurs de tennis de milieu de gamme ont vu leurs entrées presque ou zéro, et parce que personne, même les plus grands champions comme Nadal ne s’entraînent sérieusement et ont perdu le ton et l’endurance. “J’imagine que le tennis serait l’un des derniers sports à revenir à la normalité parce que vous avez évidemment des joueurs, des entraîneurs et des équipes venant du monde entier dans une seule zone.

Depuis un mois et demi, nous vivons avec des nouvelles très désagréables. Cependant, l’attitude du personnel de santé a été mémorable. La réalité est qu’il est dommage que les moyens dont ils avaient besoin n’étaient pas disponibles. Nous avons eu un très mauvais moment et nous avons dû prendre des mesures extrêmes parce que malheureusement, nous ne prenons pas de mesures préventives adéquates et maintenant ce qui continue d’importer est de sauver des vies », a expliqué l’ancien numéro 1 mondial.

«Dans les grandes villes, en particulier à Madrid, cela a été une guerre. Aux Baléares, nous sommes moins malades. Je vis cette période avec inquiétude et j’aide autant que possible de mon poste », a-t-il ajouté. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés et l’un des principaux points chauds de la pandémie de coronavirus. Le pays a le nombre de morts par habitant le plus élevé au monde grâce à COVID-19.