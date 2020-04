Nous cherchons ce qu’il faut faire si les joueurs doivent être mis en quarantaine

Le PDG de Tennis Australia Craig Tiley révèle qu’ils se préparent déjà à la possibilité que les joueurs internationaux devront subir une période de quarantaine lorsqu’ils arriveront en Australie pour le début de la prochaine saison.

La semaine dernière, Wimbledon a été annulée car l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles masculines et féminines jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Les représentants de l’ATP et de la WTA espèrent que la saison reprendra à un moment donné de l’année, mais malheureusement, la possibilité de ne pas voir de tennis pour le reste de 2020 devient plus grande.

Les organisateurs de l’Open d’Australie feront tout ce qui est en leur pouvoir pour organiser l’événement en toute sécurité en janvier, car jouer à huis clos est également quelque chose pour lequel ils seront prêts si nécessaire. “Il y a tellement d’incertitude quant à ce qui va se passer le mois prochain et encore moins les huit prochains mois”, a déclaré mardi Tiley dans un communiqué, comme l’a révélé The Age.

«Ces temps extraordinaires dictent un besoin d’agilité et de planification approfondie qui explore un très large éventail d’options. «Nous devons nous préparer à un environnement changé. Nous espérons évidemment qu’en tant que communauté, nous traversons COVID-19 aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

Mais nous ne savons pas laquelle des mesures actuellement utilisées pour tenter de contenir la propagation de l’infection devra encore être mise en place à moyen et à long terme. «Par exemple, avec une telle dépendance à l’égard des voyages internationaux, nous examinons ce que nous pourrions avoir à faire si les joueurs devaient être mis en quarantaine pendant une longue période avant d’être autorisés à se déplacer librement en Australie.

“Un autre exemple est que si les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés ou strictement restreints l’année prochaine, nous examinons la possibilité d’organiser un événement pour diffusion. Ce ne sont que deux des nombreux scénarios que nous devons examiner.”