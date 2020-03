“Nous devions faire la queue pour le pain, le lait et l’eau” – Novak Djokovic réfléchit sur son enfance difficile

Un enfant de la région déchirée par la guerre de Belgrade, Novak Djokovic, a entendu de fortes explosions de bombes pendant son sommeil et a simultanément rêvé de gagner Wimbledon.

À un âge tendre, le Serbe avait été témoin de bombardements et dans ces circonstances, il était même impossible de pratiquer le tennis. Malgré ces situations difficiles, Novak a réussi à maintenir son entreprise de raquette de tennis et à devenir la légende du sport en battant et en enregistrant de nombreux records.

“Il est difficile de parler au nom de Roger et Rafa. J’ai le plus grand respect pour ces gars et l’admiration pour qui ils sont, ce qu’ils ont accompli et comment ils font les choses sur et en dehors du terrain », a répondu Novak lorsqu’on lui a demandé« comment les trois grands parviennent à revenir et à triompher sous des circonstances incroyables.

«Je peux parler en mon propre nom. Nous avions tous des trajectoires différentes dans nos vies. Nous avons tous grandi dans des circonstances différentes, des pays différents, une éducation différente », a-t-il poursuivi.

Se battre contre toute attente le rendait chaque jour plus fort. Et cela a accru sa soif de réaliser quelque chose d’important dans le sport.

Open d’Australie 2012

«Mon éducation a été en Serbie pendant plusieurs guerres au cours des années 90, une période difficile, un embargo dans notre pays où nous avons dû faire la queue pour du pain, du lait, de l’eau, des choses de base dans la vie. Ce genre de choses vous rend plus fort et plus avide de succès, je pense dans tout ce que vous choisissez de faire », a-t-il expliqué.

«Je suis venu de littéralement rien et de circonstances de vie difficiles» – Novak Djokovic

Ces situations difficiles ont fait de lui le joueur qu’il est aujourd’hui. Que ce soit un match ou une situation difficile dans sa carrière, sa force mentale l’aide à rebondir avec un élan supplémentaire après avoir connu une crise. Novak croit que tout a été développé alors qu’il grandissait en balançant ses raquettes dans la région sujette à la guerre de Serbie.

«Cela a probablement été ma fondation. Le fait même que je sois venu de littéralement rien et de circonstances de vie difficiles avec ma famille et mon peuple. Revenons à cela, me rappelant d’où je viens. Cela m’inspire toujours, me motive à pousser encore plus fort », a-t-il déclaré.

Par exemple, au cours des années 2015-16, la légende serbe Novak Djokovic a organisé quatre tournois du Grand Chelem. Mais après avoir terminé sa rêverie du Career Slam à Paris, la carrière de Novak a commencé à serpenter. À Wimbledon 2016, il a été arrêté par Sam Querry au troisième tour. De plus, il a perdu au premier tour des Jeux olympiques de Rio, puis aux finales de l’US Open.

Lire aussi – «Ça me ramène à mon âge» – Novak Djokovic émotionnel lors d’une rencontre avec des enfants à Dubaï

Novak Djokovic

Après avoir échoué à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem en 2017, les problèmes de coude de Djokovic l’ont empêché de terminer la saison. Par conséquent, son classement est sorti du top 20.

Néanmoins, l’as serbe a refait surface sur les courts en herbe de SW19. Après sa victoire épique sur Rafael Nadal lors des demi-finales de Wimbledon 2018, Novak semble imparable sur le circuit ATP.

“C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai réussi à trouver cet équipement supplémentaire ou la force mentale nécessaire, je suppose, pour surmonter les défis lorsqu’ils se présentent”, a conclu le Serbe.