“Nous devons affronter la réalité” – L’entraîneur de Serena Williams accepte que les choses ne vont pas dans la bonne direction

Au cours des deux dernières années, Serena Williams a été en deçà de deux sets après avoir décroché son titre de 24e Slam. Son entraîneur, Patrick Mouratoglou, estime que des changements doivent être incorporés dans le régime d’entraînement de Serena. Récemment dans une interview avec BBC Sport, il a précisé que les choses ne se mettaient pas en place.

«Nous devons accepter le fait que cela ne fonctionne pas. Peut-être revenir avec un angle différent, une stratégie différente et des objectifs différents pour qu’elle puisse y arriver. Elle se sent positive, elle se sent aussi négative parce que c’est un échec quand elle ne gagne pas un Grand Chelem », a déclaré Mouratoglou, qui guide également Stefanos Tsitispas et Coco Gauff.

«Nous devons faire face à la réalité, mais elle est convaincue qu’elle peut y arriver sinon elle ne serait probablement plus sur un court de tennis. Elle croit qu’elle peut le faire et je le crois aussi. Elle n’est pas si loin, mais nous devons changer quelques choses », a-t-il ajouté.

À l’Open d’Australie 2020, Williams a perdu au troisième tour contre la Chinoise Wang Qiang, et sa défaite était complètement inattendue. Il s’agissait de sa première sortie du tournoi de Melbourne depuis l’année 2006.

Serena Williams et Patrick Mouratoglou

«Serena Williams avait tout pour prendre sa retraite» – Patrick Mouratoglou

Serena Williams, 38 ans, est sans aucun doute l’une des plus anciennes joueuses de tennis du WTA Tour. Après sa 23e victoire au Slam à Melbourne, elle aurait pu annuler sa carrière. Au lieu de cela, elle a décidé de faire un effort supplémentaire et de retourner dans le circuit professionnel après sa pause de maternité.

«Elle avait tout pour se retirer, 23 titres du Grand Chelem. Mais elle a décidé de revenir, elle a décidé de faire tous les efforts, les efforts physiques, les efforts mentaux, pour revenir dans le match, dans le but de marquer plus de tournois du Grand Chelem et de battre le record de tous les temps », a-t-il déclaré.

Depuis son retour en 2018, Williams a atteint quatre finales du Grand Chelem. Ce qui inclut également sa séquence de 20 victoires consécutives à Wimbledon. Williams et Mouratoglou trouvent tous deux des moyens de gagner deux sets lors d’une finale du Grand Chelem.

En général, Serena joue un bon niveau de tennis. Mais peut-être qu’une certaine nervosité l’empêche de donner le meilleur d’elle-même lors des finales majeures. Son entraîneur croit qu’elle ajoutera des slams à son nom.

“Elle n’est pas si loin” – Mouratoglou

Indépendamment de ce que disent les critiques et autres experts du tennis, Williams accrochera ses raquettes avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem.

“Il est difficile de savoir combien de chances elle aura, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir jouer, mais être capable d’atteindre quatre finales du Grand Chelem en dit long sur son niveau, et elle n’est pas si loin. Son niveau est assez bon, mais nous devons comprendre ce qui se passe et pourquoi elle n’est pas en mesure d’en gagner un. Il y a une grande différence entre atteindre une finale et gagner », a conclu Mouratoglou.

À Auckland Open 2020, Serena Williams a remporté son premier titre depuis janvier 2017. C’était également son premier titre de mère. À l’heure actuelle, elle a un Grand Chelem de moins que Margaret Court. La cour détient le record de tous les temps pour le plus grand nombre de titres majeurs.