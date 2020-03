“Nous devons améliorer votre garde-robe” – Mirka à Roger Federer après avoir vu son manque de sens de la mode

Le maestro suisse Roger Federer a un bon sens de la mode. Cependant, s’il est l’athlète le plus élégant, il y a une question très controversée. En effet, il a remporté le prix de l’homme le plus élégant en continu depuis de nombreuses années maintenant.

La plupart de ses critiques attribuent cela à son armée de fans plutôt qu’à sa garde-robe ou à la façon dont il se porte. Cependant, même cela est un argument très réducteur. Personne ne peut prétendre que beaucoup de gens le considèrent comme une icône de style (parlez des smokings et des belles Rolex).

Cependant, Roger a déclaré à GQ qu’être à la mode s’était produit lors d’une transition. En fait, il avait des qualités de garçon très adolescentes plus tôt où il porterait le même costume avec des liens différents. Le changement a commencé après son mariage avec Mirka.

Qu’a dit Roger Federer?

Le maestro suisse a révélé qu’être une icône de la mode n’était jamais le mode par défaut. Cependant, Mirka est celui qui lui a donné une cure de jouvence –

«Lorsque nous nous sommes réunis, elle a réalisé que j’avais quelques paires de jeans, quelques t-shirts, mes chemises d’entraînement, peut-être un pull et une ceinture», a-t-il déclaré à GQ. Elle m’a dit: “Ne pensez-vous pas que nous devrions améliorer votre garde-robe?” Ensuite, les cérémonies de remise des prix, et combien de fois pouvez-vous porter le même costume avec une cravate différente? Mais j’ai commencé à vraiment m’y mettre. »

Roger Federer a été très honnête avec son inspiration. Il a dit que l’idée de prêter plus d’attention à son apparence venait après avoir vu les autres. Voyager dans différentes villes lui a fait réaliser à quel point les gens étaient conscients –

«Je voyageais plus, j’allais dans différentes villes et je rencontrais des gens intéressants. La prochaine chose que vous savez, vous regardez autour de vous – c’est peut-être à Milan, à New York, où que ce soit – et vous remarquez que tout le monde fait un bon effort. “

Transition dans l’habillement avec des temps changeants

Le nouveau Roger est un étudiant plus nuancé de l’habillement. Federer explique comment la garde-robe de tennis a changé avec le temps. La même chose est également liée à une transformation de l’intensité physique du sport –

«Nous étions plus connectés à la rue dans les années 50, 60 et 70», dit-il. «Les années 80, c’était toujours comme ça, surtout avec les chaussures et la chemise.

Lorsque le jeu est devenu plus agressif, les chaussures ont commencé à changer – elles devaient résister à l’usure. Ce n’étaient plus des chaussures que nous pouvions porter dans la rue. «Je pense que nous avons dérivé de manière très extrême. Ce qui est compréhensible parce que nous jouons dans un climat h * t, nous transpirons comme des fous! “

Cependant, Roger déplore la perte des jours de rue –

“Je ne veux pas dire, nous avons perdu notre chemin, mais j’essaie toujours de dire à n’importe quelle marque avec laquelle j’ai travaillé,” N’oublions pas d’être connectés à la rue. “Peut-être le polo que nous portons pour le match, nous pourrions aussi porter avec un jean? “

Cela devrait certainement être entendu par les critiques de Roger Federer qui disent que la star suisse ne connaît pas ses vêtements.