“Nous devons comprendre comment vivre sur cette planète” – Serena Williams

Serena Williams a récemment été juge invitée lors de la finale de la saison de Project Runway. C’est un spectacle qui oppose les aspirants designers les uns aux autres dans une compétition pour rester le dernier debout. Williams parle très fort de ses croyances et de sa philosophie dans la vie, et elle avait de la sagesse à partager.

Serena Williams sur la durabilité

Serena Williams est l’une des plus grandes joueuses à avoir jamais tenu une raquette de tennis, mais elle est également connue pour autre chose: son sens de la mode.

La championne du Grand Chelem, 23 fois, a son propre style de mode, qui est également un pionnier à bien des égards. Sans surprise, elle a été invitée à la finale de la saison de Project Runway.

Parlant à Geoffrey Mac, qui a finalement remporté le concours, Serena lui a donné de bons conseils pour l’avenir.

“C’est tellement important de croire en soi. Dans mon travail, j’ai l’air différent, et cela m’a mis sur cette voie d’être différent. Vous avez beaucoup à dire et à concevoir, et vous devriez simplement être vous-même. »

Williams a également parlé au magazine PEOPLE après cela. Elle a cité la collection d’une autre finaliste, Nancy Volpe-Beringer, pour souligner l’importance de la durabilité dans la mode à l’avenir.

«Nous devons en quelque sorte trouver comment vivre sur cette planète et ne pas la détruire, donc cela me parle vraiment personnellement. Il doit également être intégré au design, car la mode est une partie très importante de beaucoup de mauvaises choses qui se produisent et c’est juste la vérité honnête. Il s’agit de savoir comment créer ces collections plus durables et qui subissent moins de pression de ce que nous faisons. “

Serena Williams

La durabilité est en effet le besoin de l’heure. Nous devons intégrer une culture de durabilité, non seulement dans la mode mais dans tous les domaines de la vie. Il est grand temps de prendre soin de notre planète comme il l’a fait pour nous.

Williams se vante d’un grand fan suivant dans le monde entier, et ses paroles auront sûrement un impact énorme.