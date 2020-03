Nous devons respecter ce que les gouvernements demandent

L’ancien n ° 3 mondial et finaliste de Wimbledon, Milos Raonic, a déclaré que les fans devaient respecter ce que le gouvernement leur demandait et essayer de rester chez eux pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. Dans une interview accordée au site Web de l’ATP Tour, Roanic a déclaré: “La chose la plus importante est de respecter ce que leur gouvernement leur demande, ainsi que les autres autour de vous, en restant à la maison et en essayant de tirer le meilleur parti des choses, mais dans votre espace confiné avec les gens autour de vous, juste pour la santé de tous.

C’est que ce soit les personnes proches de vous ou les personnes à l’autre bout du pays. Cette chose se propage rapidement. Ce n’est pas seulement les gens de votre communauté que vous affectez. C’est eux qui parlent à une autre personne, qui parlent à une autre personne, qui parlent à une autre personne.

Les effets et les ondulations peuvent être ressentis de loin. Je pense que les gens doivent respecter cela et réaliser la gravité de ce qui se passe … pour la plupart, c’est une chose unique dans la vie et je pense que les gens devront être conscients de la façon dont cela change beaucoup nos vies.

Vous devez respecter ce processus. “Raonic dit qu’il lit aussi maintenant pendant son internement qu’auparavant.” C’est juste un moyen facile de fermer. Toujours, si vous regardez quelque chose sur un iPad, un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez être bloqué et peut-être distrait par d’autres choses.

Je trouve de cette façon que je range tous mes appareils électroniques loin et quand je lis, cela me garde plus présent qu’une émission de télévision parce qu’une émission de télévision vous pouvez continuer à l’écouter et peut-être vérifier quelque chose sur votre téléphone en attendant ou ce genre de chose.

Avec un livre, vous devez tout remettre entre-temps. Cela nécessite juste plus d’attention. Je pense que c’est plus une déconnexion complète. Je voyage avec un tas de livres partout où je vais et j’aime aller dans différentes librairies dans différentes villes.

Même si les livres ne changent pas trop, je pense que c’est triste de voir beaucoup de librairies maman-et-pop se retirer des affaires. “Raonic a dit qu’il a également essayé de jouer à des jeux vidéo bien qu’il ne soit pas un grand fan de la même.

“Je m’y suis mis pendant quelques jours. Je n’avais pas joué à un seul jeu vidéo depuis peut-être trois ou quatre ans. Donc je pense que cela m’a fait penser:” D’accord, comment puis-je tuer du temps et me garder J’y suis entré un peu, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va durer dans ma propre routine quotidienne.

NBA2K a été beaucoup joué. [I like playing with] Toronto, mais lorsque nous jouons avec des amis, tout le monde doit choisir des équipes au hasard. Parfois, vous pouvez obtenir une meilleure équipe, une équipe défavorisée. Cela oblige tout le monde à jouer avec toutes les autres équipes. ”