“Nous devrions moderniser votre garde-robe”

Après près de deux décennies au sommet du tennis mondial, Roger Federer est également unanimement reconnu comme une icône du style. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Avant de rencontrer sa femme Mirka – elle-même une ancienne joueuse – le champion suisse n’était en aucun cas un expert de la mode et prêtait peu d’attention à sa façon de s’habiller.

Dans une récente interview, le champion du Grand Chelem à 20 reprises a révélé qu’être une icône de la mode n’était jamais le mode par défaut. «Lorsque nous nous sommes réunis, elle a réalisé que j’avais quelques paires de jeans, quelques t-shirts, mes chemises d’entraînement, peut-être un pull et une ceinture», a-t-il déclaré à GQ.

“Elle m’a dit:” Ne pensez-vous pas que nous devrions améliorer votre garde-robe? “Ensuite, les cérémonies de remise des prix, et combien de fois pouvez-vous porter le même costume avec une cravate différente? Mais ensuite, j’ai vraiment commencé à m’y mettre.

Je voyageais plus et j’allais dans différentes villes et rencontrais des gens intéressants. La prochaine chose que vous savez, vous regardez autour de vous – peut-être à Milan, à New York, où que ce soit – et vous remarquez que tout le monde fait un bon effort.

Nous étions plus connectés à la rue dans les années 50, 60 et 70 », a-t-il déclaré. «Les années 80, c’était toujours comme ça, surtout avec les chaussures et la chemise. Lorsque le jeu est devenu plus agressif, les chaussures ont commencé à changer – elles devaient résister à l’usure.

Ce n’étaient plus des chaussures que nous pouvions porter dans la rue. «Je pense que nous avons dérivé de manière très extrême. Ce qui est compréhensible car nous jouons dans un climat h * t, nous transpirons comme des fous! Je ne veux pas dire, nous avons perdu notre chemin, mais j’essaie toujours de dire à n’importe quelle marque avec laquelle j’ai travaillé: “N’oublions pas d’être connectés à la rue.” Peut-être que le polo que nous portons pour le match, nous pourrait également porter avec un jean? ” – Federer a conclu.