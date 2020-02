“Nous devrons changer de stratégie dans la quête de Serena Williams.”

En 2012, Patrick Mouratoglou et Serena Williams ont forgé un partenariat incroyable, remportant dix Majors ensemble et poussant l’Américain de plus en plus sur la liste GOAT. Lors de l’Open d’Australie 2017, Serena a remporté la 23e couronne majeure, quittant le tennis après et donnant naissance à un enfant, faisant un retour aux Majors de Roland Garros il y a deux ans.

En 2018 et 2019, l’Américaine a été finaliste à Wimbledon et à l’US Open, perdant les quatre matchs pour le titre et gaspillant une chance d’attraper Margaret Court et d’envoyer son héritage de tennis à un niveau encore plus élevé. Serena devra attendre une autre occasion de chasser cette 24e couronne insaisissable, subissant la perte du troisième tour à Melbourne contre Qiang Wang et restant à nouveau les mains vides, trois ans après son dernier triomphe lors de l’un des quatre événements les plus importants.

Patrick Mouratoglou est conscient qu’ils devront faire quelques changements avant les trois autres Majors de la saison, prêts à travailler sur les aspects physiques et mentaux de son jeu tant qu’elle veut rester sur le Tour et concourir.

“Nous devons accepter le fait que les choses ne fonctionnent pas bien”, a déclaré Mouratoglou. “Peut-être que nous devons revenir avec une stratégie et des objectifs différents pour qu’elle puisse chasser cette 24ème Major. Elle se sent positive mais il y a aussi des sentiments négatifs parce que c’est un échec quand elle ne gagne pas un Grand Chelem.”

Nous devons faire face à la réalité, mais elle est convaincue qu’elle peut y arriver; sinon, elle ne serait probablement plus sur un court de tennis. Elle croit qu’elle peut y arriver et je pense que c’est également possible. Elle n’est pas si loin, mais nous devons changer quelques choses.

Elle avait tout pour se retirer, 23 titres du Grand Chelem; Pourtant, elle a décidé de revenir et de faire tous les efforts, physiques et mentaux, désireux de marquer plus de tournois du Grand Chelem et de battre le record de tous les temps. Il est difficile de savoir combien de chances elle aura, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir jouer, mais être capable d’atteindre quatre finales du Grand Chelem en dit long sur son niveau, et elle n’est pas si loin.

Son niveau est assez bon, mais nous devons comprendre ce qui se passe et pourquoi elle n’est pas en mesure d’en gagner un. Il y a une grande différence entre atteindre une finale et gagner. ”